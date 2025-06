Xiaomi Smart Band 10 ujawnia swoje tajemnice. Nadchodzi nowa generacja kultowej opaski

Xiaomi Smart Band 10 – duży ekran, długi czas pracy na baterii i HyperOS 2.0

Nadchodząca opaska ma być wyposażona w 1,72-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 212×520 pikseli i gęstości 326 ppi. To spory wzrost w porównaniu do poprzednich generacji, co z pewnością przełoży się na lepszą czytelność i więcej miejsca na wyświetlanie informacji. Chociaż wiele osób zmian w projekcie nie lubi, to w tym przypadku raczej nikt nie będzie narzekać, bo nie odbiło się to zbytnio na wielkości i wadze urządzenia. W dodatku producent cały czas trzyma się projektu pigułki.

Band 9 miał wymiary 46,53 × 21,63 × 10,95 mm i bez paska ważył 15,8 g. jego następca nie będzie dużo większy i cięższy, bo zgodnie z raportem wymiary Xiaomi Smart Band 10 to 46,57 x 22,54 x 10,95 mm, a waga to zaledwie 15,95 g. Najwyraźniej powiększenie ekranu odbyło się kosztem zmniejszenia ramek i lekkiego poszerzenia.

Za zasilanie odpowiadać będzie bateria Li-Po o pojemności 233 mAh, która ma ładować się w około godzinę i oferować imponujący czas pracy na jednym ładowaniu – nawet do 21 dni. To wynik znany nam z poprzednika, ale nie ma na co narzekać, bo mimo braku innowacji w tej kwestii, Xiaomi Smart Band 10 nadal będzie plasować się w czołówce pod względem wytrzymałości.

Urządzenie ma wspierać ponad 150 trybów sportowych, co zadowoli zarówno amatorów, jak i bardziej zaawansowanych sportowców. Sercem oprogramowania będzie HyperOS 2.0, co zapowiada płynne działanie i integrację z ekosystemem Xiaomi. Na pokładzie znajdziemy również szereg sensorów: akcelerometr, żyroskop, kompas elektroniczny, czujnik PPG (do pomiaru tętna) oraz czujnik światła otoczenia.

Na razie wiadomo, że opaska dostępna będzie w przynajmniej trzech wariantach kolorystycznych paska: białym, czarnym i różowym, ale dobrze znamy Xiaomi i wiemy, że na tym na pewno się nie skończy. Chiński gigant zawsze oferuje tutaj ogromny wybór kolorów, a także pasków wykonanych z różnych tworzyw. Jeśli zaś chodzi o ceny, w Europie Xiaomi Smart Band 10 ma kosztować od 40 do 50 euro, czyli na podobnym poziomie co poprzednik.