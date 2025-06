Xiaomi 16 z gigantyczną baterią. To będzie rekordzista wytrzymałości

Rewolucja w bateriach flagowców? Xiaomi 16 z potencjalnie gigantycznym ogniwem

Dobrze wiemy, że pojemność baterii to nie wszystko, choć na pewno, im więcej, tym lepiej. Na żywotność urządzenia składa się bowiem wiele czynników, takich jak rozwiązania po stronie oprogramowania czy chociażby procesor i jego zarządzanie energią. Mimo wszystko, zwłaszcza na etapie wyboru nowego smartfona, patrzymy w pierwszej kolejności na liczby. A te, w przypadku chińskich smartfonów, stale rosną. W zeszłym roku wiele firm z Państwa Środka przerzuciło się z tradycyjnych ogniw litowo-jonowych na te bazujące na krzemie. Do tej pory większa pojemność oznaczała większy fizyczny rozmiar baterii, ale nowa technologia pozwoliła wyeliminować tę niedogodność – baterie na bazie krzemu mogą oferować znacznie większą pojemność bez zwiększania rozmiaru, a nawet przy jego zmniejszeniu.

Właśnie dzięki temu obecne flagowce zaczęły dostawać baterie o pojemności około 6000 mAh, a zgodnie z raportami, na tym się nie skończy. Kolejna generacja topowych modeli z Chin będzie już wyposażona w ogniwa, których pojemność ma oscylować w okolicach 7000 mAh, co naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza że wiemy, iż takie urządzenia zapewne nie będą grubsze od ich poprzedników. Jednym z modeli, który pojawi się z tak gigantyczną baterią, ma być Xiaomi 16.

Jak wiadomo, podstawowy członek flagowej serii Xiaomi wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, oferując nam ekran o przekątnej 6,36”, dzięki czemu to idealna propozycja dla każdego, komu nie pasuje zbyt wielki wyświetlacz. Już teraz „piętnastka” zapewnia naprawdę solidną żywotność, ale kolejna generacja znacznie to przebije, jeśli doniesienia okażą się prawdziwe i producent faktycznie umieści na pokładzie baterię 7000 mAh. Warto tutaj zaznaczyć, że na poprawę czasu pracy w Xiaomi 15 mocno wpłynął Snapdragon 8 Elite, co widzieliśmy również na przykładzie Galaxy S25 Ultra, który pomimo tej samej baterii co w zeszłym roku, ma znacznie lepszą żywotność.

Xiaomi 15

Xiaomi 16 ma zostać wyposażony w Snapdragona 8 Elite 2 lub Dimensity 9500, a zarówno Qualcomm, jak i MediaTek, dołożą wszelkich starań, by ich flagowe procesory cechowały się jeszcze lepszym zarządzaniem energią. To z kolei powinno zapewnić Xiaomi 16 naprawdę niezrównany czas pracy na jednym ładowaniu. Tutaj warto jednak wspomnieć o innych plotkach, jakie ostatnio się pojawiły – być może nadchodzący flagowiec nie będzie już tak niewielki, bo Xiaomi chce podobno zwiększyć jego ekran do około 6,5”. Mimo wszystko w porównaniu do standardowych 6,8-6,9”, to wciąż będzie stosunkowo niewielki model.

Plotki o 7000 mAh w Xiaomi 16 mogą wydawać się śmiałe, ale nie zapominajmy, że OnePlus już potwierdził baterię 6200 mAh w swoim 6,3-calowym OnePlus 13T, więc jeśli Xiaomi nieco powiększy rozmiar podstawowej „szesnastki”, to może się udać. Zresztą, nawet nieco niższa realna pojemność i tak oznaczałaby znaczący krok naprzód w kwestii czasu pracy. Oczywiście pamiętajcie, że jak zwykle poruszamy się w sferze przecieków, a te niekoniecznie muszą okazać się prawdą. Xiaomi 16 powinien zadebiutować jesienią, zapewne tuż po premierze Snapdragona 8 Elite 2, więc kolejne miesiące przyniosą więcej informacji na jego temat.

[Aktualizacja] Poznaliśmy kolejne szczegóły specyfikacji Xiaomi 16

oczywiście nowy kompaktowy flagowiec Xiaomi nie będzie miał do zaoferowania jedynie dużej baterii, bo producent szykuje dla niego znacznie więcej. Zaczynając od procesora, tu nikogo nie zaskoczy fakt, że będzie napędzany przez chipset Snapdragon 8 Elite 2. To naturalny wybór dla flagowca, który zapewni niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zadaniach, od gier po zaawansowane aplikacje.

W kwestii fotografii, Xiaomi 16 ma zaoferować potrójny zestaw aparatów z tyłu, z których każdy będzie miał rozdzielczość 50 MP:

Główny aparat — wyposażony w duży sensor typu 1/1.3 cala, co sugeruje doskonałe możliwości w warunkach słabego oświetlenia i szczegółowość zdjęć.

— wyposażony w duży sensor typu 1/1.3 cala, co sugeruje doskonałe możliwości w warunkach słabego oświetlenia i szczegółowość zdjęć. Obiektyw ultraszerokokątny — zapewni szerokie pole widzenia, idealne do fotografowania krajobrazów czy architektury.

— zapewni szerokie pole widzenia, idealne do fotografowania krajobrazów czy architektury. Teleobiektyw makro — co ciekawe, przeciek wskazuje na “telemacro” zamiast “peryskopowego teleobiektywu”, o którym wcześniej spekulowano w kontekście tego modelu. Może to oznaczać, że obiektyw ten będzie łączył możliwości przybliżania z funkcjami makro, choć niekoniecznie w konstrukcji peryskopowej.

Wspominane wcześniej powiększenie ekranu prawdopodobnie nie nastąpi, bo raport wspomina o płaskim panelu OLED o przekątnej 6,3 cala, charakteryzującym się cienkimi ramkami ze wszystkich stron. Xiaomi 16 będzie więc bardzo kompaktowy i świetnie wyposażony, oferując też niezwykle długi czas pracy na jednym ładowaniu. Co prawda w zakresie specyfikacji wciąż pozostaje kilka niewiadomych, zwłaszcza jeśli chodzi o wspomniany teleobiektyw makro i jego konstrukcję, ale spodziewamy się, że najbliższe miesiące rozwieją wszystkie nasze wątpliwości.

Qualcomm ma oficjalnie zaprezentować chipset Snapdragon 8 Elite 2 pod koniec września, co oznacza, że również seria Xiaomi 16 zadebiutuje wcześniej, zapewne pod koniec tego miesiąca. Początek jesieni zapowiada się więc bardzo gorąco i jesteśmy ciekawi, co Xiaomi dla nas szykuje.

[Aktualizacja] Nowe przecieki obiecują rekordową wytrzymałość!

Wygląda na to, że to właśnie bateria będzie jednym z elementów, który zrobi największe wrażenie w Xiaomi 16. Kolejne raporty wskazują na imponującą pojemność baterii 7000 mAh, co stanowiłoby ogromny skok w porównaniu do ogniwa 5240 mAh zastosowanego w poprzedniku, Xiaomi 15. Taka zmiana sprawiłaby, że nadchodzący model stałby się niezwykle atrakcyjny dla użytkowników ceniących sobie długi czas pracy na jednym ładowaniu. Dodatkowo, mówi się, że telefon będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,3x” cala” (czyli od 6,3 do 6,39″).

Taka zmiana nie dziwi, bo nawet jeśli Xiaomi korzysta z technologii ogniw na bazie krzemu, to umieszczenie aż tak dużej baterii będzie wymagało dodatkowego miejsca w środku. Ponadto nie ma co zapominać, że bateria to nie wszystko. Nie ma się co jednak martwić, bo zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, chiński gigant szykuje dla nas sporo ulepszeń, chcąc rywalizować z innymi kompaktowymi modelami, dostępnymi na rynku.