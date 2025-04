Oppo nie zwalnia tempa. Już szykuje kolejny model, tym razem z serii K

Oppo K13 z nowym designem i kilkoma ulepszeniami na pokładzie

Niedawno, przy okazji dyskusji na temat projektu OnePlus 13T, znany leaker Digital Chat Station udostępnił zdjęcie, prawdopodobnie z bazy TENAA, na którym znalazł się Oppo K13. Był to sposób na pokazanie planowanych zmian w konstrukcji kompaktowego flagowca OnePlus, ale dzięki temu wiemy również, jak będzie wyglądał nowy smartfon Oppo. Dla przypomnienia, jego poprzednik oferował nam aparaty umieszczone na pionowej, długiej pigułce, jednak następca przejdzie lekką metamorfozę. Jak możecie zauważyć poniżej trochę wygląda to jak wyspa z iPhone’a 16, ale z bardziej rozbudowanym modułem “dla niepoznaki”.

Pozostałe elementy projektu raczej nie powinny ulec zmianie. Smartfon będzie miał obudowę odporną na kurz i zachlapanie zgodnie z normą IP64 i ma ważyć 208 gramów. Na pokładzie znajdzie się skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem, nadajnik podczerwieni i dwa głośniki stereo.

Jeśli chodzi o specyfikację, Oppo K13 zaoferuje nam 6,67-calowy płaski ekran OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędzi go układ Snapdragon 6 Gen 4, czyli jeden z najnowszych układów Qualcomma z niższej półki. Zaprezentowano go w lutym i zgodnie ze szczegółami, zapewnia 11-procentowy wzrost wydajności procesora względem poprzednika. Nowy procesor graficzny Adreno przynosi bardziej znaczącą poprawę, zwiększając wydajność o 29%. Qualcomm milczy na temat szczegółów dotyczących procesora graficznego, ale to duży wzrost. Ponadto nowy układ jest o 12% wydajniejszy od swojego poprzednika.

Największą zaletą tego smartfona ma być bateria, ponieważ jeśli wierzyć doniesieniom, na pokładzie znajdzie się ogniwo o pojemności 7000 lub nawet 7100 mAh. Oppo, podobnie jak wielu innych chińskich producentów stawia na ogniwa na bazie krzemu, więc nie musimy się martwić o grubość urządzenia, co jest świetną wiadomością. Smartfon obsługiwać będzie szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W. Po stronie aparatów szału nie będzie, bo tylna konfiguracja obejmie 50-megapikselowy aparat główny oraz dekoracyjne oczko 2 Mpix. Z przodu dostaniemy 16-megapikselową kamerkę do selfie.

Oppo K13 zapowiada się na solidny model z niższej średniej półki, choć jak zwykle zostanie to zweryfikowane przez cenę. Jego premiera powinna odbyć się już wkrótce, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać.