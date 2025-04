Po miesiącach oczekiwania stabilna wersja One UI 7 trafia do Polski. Które modele dostaną aktualizację?

Seria Galaxy S24 zaczyna otrzymywać stabilne One UI 7

Spodziewaliśmy się, że tak, jak w poprzednich latach, jeszcze pod koniec 2024 roku Samsung zacznie udostępniać stabilną wersję One UI 7. Niestety, oczekiwane testy beta nie ruszyły pod koniec sierpnia, nie pojawiły się też we wrześniu. Dopiero w grudniu zostały otwarte pierwsze publiczne testy i to tylko dla serii Galaxy S24. Przez cały czas gigant nie udostępniał też żadnych informacji związanych z wydaniem stabilnej wersji i zakładaliśmy, że stanie się to przy okazji premiery Galaxy S25. Niestety, nowe flagowce zadebiutowały, oczywiście z One UI 7, ale firma jakby zapomniała o pozostałych swoich urządzeniach. Dopiero w marcu dowiedzieliśmy się, że stabilne wydanie zacznie być dystrybuowane od kwietnia. Kilka miesięcy opóźnienia względem poprzednich generacji, a pamiętajmy również, że brak nowego One UI oznacza również brak nowego Androida.

W końcu jednak się doczekaliśmy. 7 kwietnia południowokoreański gigant ruszył z aktualizacjami w Korei, a dziś One UI 7 dotarło do pierwszych europejskich krajów, w tym także do Polski, co jest dobrą wiadomością. Gorsza jest niestety taka, że dotyczy to jak na razie jedynie serii Galaxy S24 i składanych Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6. Nowe oprogramowanie układowe jest dostępne w wersji S9x8BXXU4BYCG, a także zawiera poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2025 r. Kompilacja waży ponad 5 GB i przynosi naprawdę ogromną listę zmian, więc szykujcie się na to, że na wasze smartfony przejdą naprawdę gigantyczną metamorfozę.

One UI 7 na Galaxy S25 Ultra

O tych ulepszeniach szerzej pisałam tutaj, więc teraz tylko pokrótce przypomnę najważniejsze z nich. Samsung dużo nowości wprowadził do Galaxy AI i wśród dodanych funkcji znalazł się asystent pisania w formie wyskakującego okienka po zaznaczeniu tekstu, edycja dźwięku wideo w ramach funkcji ‘Audio Eraser”, Asystent rysowania, inteligentne rekomendacje, inteligentne wyszukiwanie i inne mniejsze zmiany. W tej generacji firma położyła też duży nacisk na wygląd interfejsu, dzięki czemu dostajemy nowe ikony, przeprojektowany, znacznie czystszy ekran główny, większą swobodę w personalizacji stylu aplikacji i widżetów oraz rozdzielony pasek szybkich ustawień i powiadomień. Dużą nowością, którą Samsung szeroko reklamował, jest pasek „Teraz”, będący trochę odpowiedzią na Dynamic Island i pozwalający na szybki dostęp do kluczowych informacji i funkcji bez odblokowywania ekranu.

Sporo ciekawych funkcji pojawi się też przy okazji fotografii – od nowego interfejsu Aparatu, przez uproszczony design trybów, ulepszony zoom i nowe filtry. Także w zakresie edycji można będzie liczyć na więcej możliwości. Gigant zwiększył również produktywność, dodał nowe, zaawansowane ustawienia rutyn, ułatwił zarządzanie zadaniami i harmonogramy, rozwinął opcje udostępniania i łączności czy zarządzania baterią. W One UI 7 nie zabrakło też funkcji zwiększających bezpieczeństwo i prywatność.

Aktualizacja jest więc ogromna i warto było na nią czekać, choć oczywiście rozczarowuje fakt, że tak długo. Jak wspomniałam, na pierwszy ogień idą modela flagowe z zeszłego roku. Jednak zgodnie z niedawno udostępnionym harmonogramem jeszcze w tym miesiąc aktualizacja powinna trafić na pokład Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, serii Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S23 oraz do Galaxy S24 FE. W maju Samsung pójdzie dalej, zahaczając też o modele ze średniej półki, by w czerwcu objąć większą ich liczbę. Pamiętajcie tylko, że dostępność niektórych funkcji, zwłaszcza tych Galaxy AI, będzie różnić się w zależności od modelu.

Oto dokładny harmonogram udostępniania One UI 7 w kwietniu i kolejnych miesiącach:

Kwiecień:

Seria Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6,

Galaxy Z Flip 6,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra,

Seria Galaxy S23,

Galaxy S24 FE

Maj:

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Flip 4,

Seria Galaxy Tab S9,

Galaxy S23 FE,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3,

Galaxy A34,

Galaxy A35,

Seria Galaxy S22,

Seria Galaxy Tab S8,

Seria Galaxy S21,

Galaxy A16.

Czerwiec: