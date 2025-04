Samsung żegna się z serią Galaxy S20. Koniec wsparcia dla tych modeli

Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra nie dostaną już żadnych aktualizacji

Okres użytkowania smartfonów z Androidem znacznie wydłużył się w ostatnich latach, ponieważ producenci zaczęli sukcesywnie przedłużać wsparcie aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Oczywiście mowa tu przede wszystkim o urządzeniach z najwyższej półki, w czym przoduje m.in. Samsung. Południowokoreański gigant w 2020 roku zdecydował się na 3 duże aktualizacje systemu oraz cztery lata wsparcia, a z każdym kolejnym rokiem trochę to przedłużał, dochodząc do (trochę absurdalnych) siedmiu lat ogólnego wsparcia w Galaxy S24 i Galaxy S25. Przy okazji warto też wspomnieć, że firma zmienia również zasady w związku z niektórymi tańszymi urządzeniami, co jest świetną wiadomością i dają nadzieję na kolejne zmiany w przyszłości.

Wróćmy jednak do 2020 roku, a dokładniej do debiutującej wtedy flagowej serii Galaxy S20. Załapała się ona wówczas na nową politykę aktualizacji, a takowa w przypadku oprogramowania powinna zakończyć się dwa lata temu, natomiast ostatnią łatkę zabezpieczeń Samsung powinien udostępnić na początku zeszłego roku. Tak się jednak nie stało, ponieważ firma zdecydowała, że przedłuży wsparcie zabezpieczeń o kolejne dwanaście miesięcy. Warto tylko zaznaczyć, że chodzi tu o modele Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra.

Niestety dodatkowy rok życia właśnie minął. Samsung udostępnił im jeszcze marcową poprawkę zabezpieczeń, która trafiła do użytkowników przed kilkoma dniami, ale na tym koniec. Seria Galaxy S20 została usunięta z o oficjalnego harmonogramu aktualizacji i nie ma co liczyć, że powtórzy się sytuacja sprzed roku. Jeśli zaś macie Galaxy S20 FE, to jeszcze przez jakiś czas będziecie otrzymywać kwartalne aktualizacje, ale to również nie potrwa długo.

Koniec wsparcia nie oznacza, że smartfon staje się z miejsca bezużyteczny. Należy jednak pamiętać, że brak aktualizacji zabezpieczeń naraża nas na ataki ze strony cyberprzestępców. Z czasem można mieć też trudności w korzystaniu z niektórych aplikacji, które przez brak aktualizacji systemowych nie będą współpracować z daną wersją oprogramowania. Czy tego chcemy, czy nie, zakończenie wsparcia jest już wyraźnym sygnałem, że czas przygotować się na zmianę. Co prawda, jeśli Samsung wykryje jakąś wielką lukę w zabezpieczeniach, to wyda stosowną poprawkę, ale nie ma co się na tym opierać – to zdarza się jedynie w szczególnych przypadkach.

Jeśli zależy wam na modelach z długim wsparciem i jesteście fanami Samsunga, tutaj dobrym wyborem będzie seria Galaxy S24 lub Galaxy S25, ponieważ południowokoreański gigant zapewnia im 7-letnie wsparcie aktualizacji zabezpieczeń i oprogramowania. Dla tych, którzy nie chcą wydawać tylu pieniędzy na nowy smartfon polecam Galaxy A56 lub tańsze A36 i A26 – wszystkie to tegoroczne nowości producenta z gwarancją 6-letniego wsparcia, więc posłużą wam przez długie lata.