Harmonogram aktualizacji One UI 7 – lista modeli

Samsung opublikował szerszą listę urządzeń, które dostaną stabilną wersję One UI 7

Na początku marca południowokoreański gigant w końcu przerwał milczenie, zdradzając, że zacznie udostępniać stabilną wersję swojej nakładki (wraz z Androidem 15) już na początku kwietnia. Mało konkretne wieści, ale lepsze to niż nic. Warto bowiem pamiętać, że od czasu ogłoszenia pierwszej publicznej wersji beta dla Galaxy S24 w grudniu, nie dostaliśmy żadnych innych informacji w tej sprawie. W międzyczasie na rynku pojawiła się seria Galaxy S25, a potem modele Galaxy A36 i A56, a wszystkie działają już pod kontrolą Androida 15 i One UI 7.

Ciężko się dziwić, że właściciele starszych modeli producenta byli dość zdezorientowani. Nie dość, że wydanie nowej wersji oprogramowania zostało bardzo mocno opóźnione względem poprzednich generacji, to jeszcze testy beta były ograniczone tylko do zeszłorocznych flagowców. Przysłowiową wisienką na torcie było oczywiście milczenie ze strony Samsunga. Jak jednak wspomniałam, na początku marca coś ruszyło i po pierwszym ogłoszeniu pojawiło się kolejne, wspominające o rozszerzeniu programu beta oraz następne, w którym ujawniono, że udostępnianie One UI 7 ruszy 7 kwietnia.

Pojawiła się też obszerniejsza lista modeli, obejmująca już serie Galaxy S24 i S23, Z Fold6 i Z Fold5, Z Flip6 i Z Flip5, a także Galaxy Tab S10 i Tab S9. Jeśli zaś chodzi o wersję beta, ta została udostępniona także dla modeli z serii Galaxy A oraz flagowców aż do tych, debiutujących w 2021 roku. Pozostawało więc pytanie, kiedy poznamy kolejne szczegóły związane z harmonogramem i chyba w końcu się ich doczekaliśmy. Czy to położy kres zamieszaniu i niedomówieniom? Zdecydowanie nie, ponieważ lista nie jest kompletna.

W komunikacie prasowym Samsung Singapore wymienił następujące modele jako te, które dostaną stabilną wersję One UI 7:

Galaxy S:

Seria Galaxy S24,

Galaxy S24 FE

Seria Galaxy S23,

Galaxy S23 FE

Seria Galaxy S22,

Seria Galaxy S21,

Galaxy S21 FE

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3

Galaxy Tab:

Seria Galaxy Tab S10,

Seria Galaxy Tab S9,

Seria Galaxy Tab S9 FE,

Seria Galaxy Tab S8,

Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Dla przypomnienia, wersja beta dostępna jest również na:

Galaxy A55,

Galaxy A54,

Galaxy A53,

Galaxy A34,

Galaxy A15,

Galaxy A14.

Pozostaje więc ogrom niedomówień i nieścisłości. Ponadto komunikat nie wspomina o tym, kiedy te urządzenia zostaną aktualizowane. Jak wspomniałam, pierwsze urządzenia mają dostać One UI 7 już 7 kwietnia, ale znowu – tylko na wybranych rynkach. Na kolejnych aktualizacja ma pojawi się 10 kwietnia, a w reszcie świata cztery dni później. W tym roku Samsung, do tej pory znany z naprawdę sprawnego procesu aktualizacji, naprawdę się nie popisuje.

[Aktualizacja] Kiedy Twój tablet i smartfon Galaxy dostanie One UI 7?

Naprawdę ciężko wyjaśnić podejście Samsunga do zdradzania informacji o harmonogramie tegorocznych aktualizacji. Szczegóły udostępniane są stopniowo, w dodatku przez oddziały firmy w różnych krajach, przez co użytkownicy sprzętów Galaxy są trochę skołowani i ciężko im się dziwić. Tym razem to na czeskiej stronie znaleźliśmy dokładniejszy harmonogram i zdaje się, że w Polsce powinno wyglądać to podobnie.

10 kwietnia Samsung udostępni stabilną wersję One UI dla:

serii Galaxy S24,

Galaxy Z Fold 6,

Galaxy Z Flip 6.

Tydzień później, czyli 17 kwietnia, aktualizacja trafi do posiadaczy:

Galaxy S24 FE,

serii Galaxy S23,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5.

W kolejnych tygodniach aktualizacja zostanie rozszerzona na serię Galaxy S22 i Galaxy S23 FE. Jak widać, wciąż nie ma informacji o modelach z niższych półek. Jeśli zaś chodzi o tablety, to połowie kwietnia ulepszenia dostanie seria Galaxy Tab S10, a tydzień później modele Galaxy Tab S9. Pod koniec kwietnia One UI 7 trafi na modele Galaxy Tab S8, a inne tablety będą musiały poczekać do maja.

[Aktualizacja] Samsung publikuje kolejną listę modeli, które w następnych miesiącach doczekają się aktualizacji

Jak już wspomniałam wcześniej, południowokoreański gigant nie popisuje się w tym roku w kwestii aktualizacji One UI 7. Informacje publikowane są stopniowo przez różne oddziały firmy. Tym razem wspomina o tym koreański oddział, publikując następną listę, tym razem zawierającą szczegóły związane z tańszymi modelami, na co wiele osób na pewno czekało. Niektóre modele pojawiały się już na wcześniejszych harmonogramach. Sporo urządzeń dostanie nową nakładkę w maju, a kolejne będą musiały poczekać do czerwca. Chociaż informacje dotyczą rynku koreańskiego, inne regiony powinny otrzymać aktualizację niedługo później.

Kwiecień:

Seria Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6,

Galaxy Z Flip 6,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy Tab S10+ i S10 Ultra,

Seria Galaxy S23,

Galaxy S24 FE

Maj:

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Flip 4,

Seria Galaxy Tab S9,

Galaxy S23 FE,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3,

Galaxy A34,

Galaxy A35,

Seria Galaxy S22,

Seria Galaxy Tab S8,

Seria Galaxy S21,

Galaxy A16.

Czerwiec: