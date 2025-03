58 luk w zabezpieczeniach Galaxy S24 FE. Lepiej szybko zaktualizuj swój smartfon

Samsung udostępnia marcową aktualizację dla Galaxy S24 FE

Wszyscy dobrze wiemy, jak to jest z tymi aktualizacjami i poprawkami. W teorii powinny one przynosić dla użytkowników same dobre rzeczy – nowe funkcje, łatki zabezpieczeń, optymalizacje działania systemu – jednak w praktyce bywa z tym równie. Często słyszymy o jakichś błędach, pojawiających się po instalacji najnowszej wersji systemu, dlatego jeśli taka aktualizacja nie jest instalowana automatycznie, wiele osób nie chce jej ruszać. Cóż, trudno się temu dziwić, ale jeśli chodzi o łatki zabezpieczeń, ryzyko potencjalnych usterek jest mimo wszystko warte, bo w zamian zwiększamy ochronę naszego urządzenia i przechowywanych na nim danych.

Dlatego, jeśli należycie do osób niechętnie instalujących aktualizację i przy okazji posiadacie Galaxy S24 FE, lepiej zainstalujcie marcową poprawkę. Paczka poprawek z tego miesiąca usuwa bowiem aż 58 luk, wykrytych w zabezpieczeniach tego modelu, zwiększając bezpieczeństwo, a przy okazji poprawiając wydajność urządzenia. Tej łatki naprawdę lepiej jest nie pomijać.

Aktualizacja jest obecnie wdrażana dla międzynarodowej wersji Galaxy S24 FE, oznaczonej numerem modelu SM-S721B i jest już dostępna w Europie. Wersja oprogramowania układowego aktualizacji to S721BXXS3AYB3 i w najbliższym czasie właściciele tego urządzenia powinni otrzymać stosowne powiadomienie. Kiedy takowe się pojawi, wystarczy stuknąć w otrzymane powiadomienia, dzięki czemu od razu zostaniemy przeniesieni do Ustawienia » Aktualizacja oprogramowania » Pobierz i zainstaluj. Zawsze można też ręcznie pobrać tę kompilację z bazy danych oprogramowania sprzętowego Samsunga i instalując ją za pomocą programu Odin.

Samsung nie ustaje w ulepszaniu obecnej wersji oprogramowania, chociaż wielkimi krokami zbliża się już One UI 7, w tym roku bardzo opóźnione. Nawet jeśli bardzo czekacie na nową nakładkę i Androida 15, tej marcowej poprawki nie omijajcie, bo luki w zabezpieczeniach, zwłaszcza w takiej ilości, mogą być furtką dla cyberprzestępców, by dostać się na waszego smartfona, a co za tym idzie – wykraść znajdujące się tam poufne dane czy uzyskać dostęp do pieniędzy. Na razie też nie ma żadnych informacji o ewentualnych błędach pojawiających się po instalacji łatki, więc nie ma się czym martwić.

Przy okazji wspomnę też, że jeśli jeszcze nie macie Galaxy S24 FE, a myśleliście o zakupie tego modelu, teraz jest ku temu dobra okazja, ponieważ Samsung zorganizował promocję typu cashback. Do wyboru mamy oba warianty pamięci, czyli 8/128 GB i 8/256 GB, a odzyskać można 600 złotych z wydanych na zakup pieniędzy. Warunki promocji są typowe dla Samsunga: