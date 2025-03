Nowa wersja iOS 18 miała przynieść poprawę, a znów coś zepsuła

iOS 18.3.2 naprawił lukę w zabezpieczeniach, a potem zepsuł Maila

Wszyscy dobrze wiemy, jak to bywa z aktualizacjami. W teorii mają one dodawać ulepszenia, nowe funkcje czy poprawki błędów, jednak nie jest tak różowo. Bardzo często zdarza się, że producent poprawia jedno, a przy okazji po instalacji psuje się coś innego. 11 marca gigant z Cupertino wydał dla iPhone’ów stosunkowo niewielką łatkę iOS 18.3.2, zawierająca znaczącą poprawkę zabezpieczeń. Jest to więc aktualizacja, którą każdy powinien mieć, bo łata ona lukę w zabezpieczeniach WebKit, która, jak się uważa, została w pełni załatana w iOS 17.2. Najwyraźniej nie i mamy nadzieję, że teraz problem został całkowicie zażegnany.

Czytaj też: iPhone 17 Air mógł zapoczątkować nową erę iPhone’ów, ale Apple boi się UE

Co istotne, według doniesień ta luka stanowiła część niezwykle wyrafinowanego ataku wymierzonego w osoby o wysokiej reputacji, w szczególności posiadaczy urządzeń z systemem iOS w wersji starszej niż 17.2. Problem bezpieczeństwa został również załatany na komputerach Mac za pomocą macOS Sequoia 15.3.2 i Safari 18.3.1 dla macOS Ventura. Apple Vision Pro otrzymał tę samą poprawkę wraz z aktualizacją visionOS 2.3.2. Wydawało się więc, że na tym koniec i teraz możemy się już spokojnie skupić na wyczekiwaniu na iOS 18.4.

Czytaj też: Xiaomi 16 porzuci największą zaletę swoich poprzedników

Niestety do sieci zaczęły trafiać doniesienia od użytkowników, wspominające o błędzie, który pojawił się po instalacji aktualizacji iOS 18.3.2, wpływający na wbudowaną aplikację Mail i funkcję push, która ma wyświetlać nowe wiadomości e-mail natychmiast po ich otrzymaniu. Wielu użytkowników Reddita stwierdziło, że nowe wiadomości e-mail nie są już wysyłane na ich telefony. Te pojawiają się dopiero wtedy, kiedy ręcznie otworzą aplikację i odświeżą skrzynkę odbiorczą.

Czytaj też: Jesienią Apple nie pokaże iPhone’a 17 Pro Max. Nadchodzą kolejne zmiany

Na razie wydaje się, że problem nie jest bardzo powszechny, jednak na pewno uciążliwy. W końcu nie zawsze pamiętamy, by sprawdzać skrzynkę mailową, ufając powiadomieniom. Biorąc pod uwagę raczej niewielką skalę usterki, Apple nie będzie kłopotał się wydawaniem osobnej łatki i jeśli już, zajmie się problemem z Mailem za pomocą przyszłej większej aktualizacji oprogramowania. Mowa tu o kwietniowym wydaniu iOS 18.4. Oczywiście istnieje też szansa, że zrobi to szybciej, jednak na razie firma nie potwierdziła istnienia problemu.