Nowa wersja Android Auto w końcu przyniesie większe ulepszenia

Google udostępnił pierwszą aktualizację Android Auto 14.0 w ramach programu beta

Gigant z Mountain View jest właśnie w trakcie wdrażania wersji 13.9 aplikacji Android Auto. Aktualizacja udostępniana jest etapami, więc jeszcze trochę minie, zanim dotrze do wszystkich. Jest to jednak wersja, w której dla użytkowników nie dzieje się zbyt wiele, bo większość zmian pojawia się pod maską. W kodzie odnaleziono bardzo istotny fragment sugerujący dalszy rozwój. Pojawił się ciąg znaków, który wskazuje z kolei na dalszy rozwój funkcji nastawionych na sterowanie pojazdem, by użytkownicy nie musieli korzystać z systemu infotainment samochodu. Tym razem pojawił się zwiastun dodania opcji sterowania temperaturą klimatyzacji.

Czytaj też: Gry w Android Auto i nowe zabezpieczenia. Google zaskakuje aktualizacją

Najwyraźniej ta zmiana zostanie wprowadzona w ramach nadchodzącego wydania Android Auto 14.0, ponieważ w wydanej właśnie pierwszej wersji beta pomysł ten jest rozwijany. Dodane zostały m.in. przełączniki przedniego i tylnego odmrażania, których nie ma jeszcze w samej aplikacji.

<string name=”control_defrost_front”>FRONT</string>

<string name=”control_defrost_rear”>REAR</string>

Na tym nie koniec, bo testowa wersja zawiera również wskazówkę, że Google pracuje nad opcja kontrolowania alertów z Map w Android Auto. Mapy oferują raportowanie incydentów, umożliwiając użytkownikom oznaczanie zagrożeń na mapie, jednak dla wielu użytkowników wyświetlające się monity są bardzo rozpraszające. Do tej pory gigant nie pozwalał na ich wyłączenie, pomimo wielu skarg ze strony kierowców. Na szczęście może się to zmienić właśnie w Android Auto 14.0.

Czytaj też: Nowa wersja iOS 18 miała przynieść poprawę, a znów coś zepsuła

W wersji beta pojawiła się bowiem nowa sekcja „Alerty” w menu ustawień, która prawdopodobnie będzie miała przełącznik dla raportów o incydentach.

<string name=”ALERT_SETTINGS_CATEGORY_TITLE”>Alerts</string>

<string name=”NAVIGATION_ALERT_SETTING”>Get alerts for reported incidents and other conditions that may impact your drive</string>

Warto pamiętać, że nie ma pewności, czy wspomniane ulepszenia pojawią się już w ramach Android Auto 14.0. Google może potrzebować więcej czasu na ich opracowanie lub natrafić po drodze na jakieś problemy, które znacząco opóźnią wdrażanie nowości. Ta aktualizacja zostanie wydana w przeciągu kolejnych kilku tygodni, choć dokładny harmonogram jest nieznany.