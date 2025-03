Gry w Android Auto i nowe zabezpieczenia. Google zaskakuje aktualizacją

Cztery nowości dla Androida od Google

Zacznijmy może od funkcji nastawionej na zwiększenie bezpieczeństwa. Cyberprzestępcy wciąż wykorzystują wiadomości tekstowe do prób wyłudzenia od nas danych lub pieniędzy, dlatego Google stara się jeszcze bardziej zwiększyć ochronę pod tym względem. Aplikacja wiadomości wykorzysta sztuczną inteligencję do oznaczania wzorców konwersacyjnych tekstów powszechnie kojarzonych ze oszustwami, dzięki czemu będzie identyfikować wiadomości, które wydają się na początku niegroźne, jednak z czasem stają się niebezpieczne. Jeśli aplikacja zacznie podejrzewać oszustwo, wyśle ostrzeżenie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziemy mogli łatwo zablokować i zgłosić taką konwersację. Ta funkcja pomoże chronić się przed coraz to wymyślniejszymi sposobami na wyłudzenie danych i pieniędzy. Warto też wspomnieć, że wykrywanie oszustw jest funkcjonalnością, która działa na urządzeniu, więc nasze czaty pozostaną prywatne.

Czytaj też: Dzięki tej nowej funkcji Gemini będzie znał nas jeszcze lepiej

Kolejne ulepszenie znajdziemy w aplikacji Znajdź moje urządzenie, gdzie możemy łatwo udostępniać swoją lokalizację zaufanym kontaktom, by zapewnić sobie i bliskim spokój ducha. Google pozwoli organizować tam spotkania ze znajomymi, więc będziemy mogli upewnić się, że po imprezie każdy bezpiecznie wrócił do domu. Udostępnianie lokalizacji na żywo pokazuje, gdzie znajdują się nasi bliscy na mapie, niezależnie od tego, jakiego telefonu lub tabletu używamy. Dane lokalizacji są bezpiecznie przechowywane i to my decydujemy kto i jak długo widzi naszą lokalizację – aplikacja będzie o tym regularnie przypominać.

Użytkownicy Android Auto będą się mniej nudzić na postojach, a to dzięki większej liczbie gier. Niezależnie od naszych upodobań, do dyspozycji będą łamigłówki, wyścigi i inne popularne tytuły, takie jak Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 i Beach Buggy Racing. Oczywiście wszystkie dostępne tylko wtedy, gdy nasz samochód jest bezpiecznie zaparkowany.

Chrome na Androida dostanie z kolei ulepszenie dla fanów zakupów. W mobilnej przeglądarce pojawią się analizy zakupów i pomocne narzędzia, dzięki którym będziemy mogli sprawdzić historię cen produktu, śledzić spadki cen czy porównywać je w sieci, więc będziemy mieli pewność, że kupujemy produkt w najlepszej możliwej cenie.

Czytaj też: iOS 19 może być bardzo rozczarowującą aktualizacją

Oprócz powyższych ulepszeń Androida, właściciele telefonów Pixel otrzymają następujące funkcje w ramach marcowej promocji Pixel Drop: