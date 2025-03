Dzięki tej nowej funkcji Gemini będzie znał nas jeszcze lepiej

Google Gemini zapamięta informacje, które chcemy

Jeśli często korzystacie z Gemini, to zapewne wiecie, że traktuje on każde zapytanie jako odrębną rozmowę. O ile w jej trakcie pamięta to, co pisaliśmy wyżej, to po rozpoczęciu kolejnego wątku w nowej rozmowie już nie. Jeśli więc mamy jakieś preferencje odnośnie do stylu wypowiedzi Gemini, takie jak ton, długość itp., musimy za każdym razem mu to powtarzać, co może być uciążliwe, więc dobrze by było, gdyby Gemini o tym pamiętał. Jednak z drugiej strony, czasem potrzebujemy tego typu rzeczy tylko w ramach jednego zadania, dlatego równie problematyczne okazałoby się przenoszenie takich preferencji na kolejny czat, gdy wyraźnie było to jedynie jednorazowe ustawienie.

Nie można też zapominać o innych informacjach podawanych Gemini, takich jak chociażby preferencje żywieniowe czy alergie pokarmowe, dzięki którym możemy znajdować dostosowane dla nas przepisy czy fajne restauracje w okolicy. Oczywiście takich przykładów może być znacznie więcej, a wszystko sprowadza się do tego, że Gemini po prostu nie zapamiętuje podawanych mu informacji po tym, gdy rozpoczniemy z nim nową rozmowę, bo traktuje ją jak czystą kartę.

Google postanowił więc wprowadzić nową funkcję, która sprawi, że Gemini zapamięta różne szczegóły, ale to my będziemy decydować o tym jakie. Dzięki temu przysłowiowy wilk będzie syty, a owca również pozostanie sama, bo chatbot nie zapamięta jakichś jednorazowych rzeczy, a jedynie to, co mu każemy. Do tego będzie służyć opcja „Zapisane informacje”, dostępna w menu ukrytym za naszym zdjęciem w aplikacji. Pozwoli ona podać Gemini ważne wytyczne, do których sztuczna inteligencja będzie się później stosować.

Jak widzicie na powyższych zrzutach ekranu, po kliknięciu w sekcję “Zapisane informacje”, jesteśmy przenoszeni do witryny, na której możemy je dodać. Gigant zaznacza jednak, że jest to obecnie opcja dostępna jedynie w języku angielskim, więc chociaż mogę już tam dodać jakieś własne preferencje, te nie są jeszcze uwzględniane w rozmowie, nawet jeśli prowadzę ją z Gemini po angielsku. Spodziewam się, że wkrótce zostanie dodana obsługa innych języków, a funkcja stanie się powszechnie dostępna.

Tymczasem Google podał kilka przykładów, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak to działa:

Używaj prostego języka i unikaj żargonu

Jestem wegetarianką, więc nie polecam przepisów z mięsem

Po udzieleniu odpowiedzi dołącz tłumaczenie na język hiszpański

Planując podróż, uwzględnij koszt za dzień

Potrafię pisać kod tylko w JavaScript

Wolę krótkie, zwięzłe odpowiedzi

Warto jednak zaznaczyć, że jest to funkcja dostępna jedynie dla użytkowników Gemini Advanced, czyli płatnej wersji, którą znajdziecie w ramach subskrypcji Google One AI Premium.