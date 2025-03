Alexa+ od Amazona to nowy asystent AI, który może namieszać na rynku

Alexa+ to odpowiedź Amazona na Gemini i inteligentniejszą Siri

Google już jakiś czas temu zamienił swojego Asystenta na Gemini, dzięki czemu oferuje on znacznie więcej możliwości. Co prawda niektóre z funkcjonalności starszego asystenta głosowego nadal są niedostępne, jednak firma dba, by na bieżąco je dodawać, choć oczywiście największy nacisk kładzie po prostu na rozwój chatbota i oferowanych w nim modeli językowych, zwłaszcza tych w ramach subskrypcji Advanced. Apple również nie pozostaje w tyle i jeszcze w ubiegłym roku zapowiedział metamorfozę Siri. Asystent dostępny na sprzętach producenta jeszcze nie otrzymał wszystkich planowanych zmian, jednak jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dostanie je w ramach aktualizacji iOS 18.4, przewidzianej na kwiecień.

Jedną z funkcji, jaką cechowały się poprzednie, nie tak inteligentne, generacje asystentów głosowych, była obsługa inteligentnych głośników. Google wciąż nie wprowadził tej opcji w Gemini, ale tam, gdzie rywal się ociąga, działa ktoś inny, a dokładniej Amazon. Firma wprowadziła bowiem Alexa+, asystenta AI, który współpracuje z ponad 600 milionami istniejących urządzeń Alexa. Zgodnie ze słowami producenta, system prowadzi rozmowy w sposób naturalny i samodzielnie wykonuje zadania.

Alexa+ działa za pośrednictwem „ekspertów” – systemów, które wykonują określone operacje. Umożliwiają one sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi, dokonywanie rezerwacji, odtwarzanie muzyki w różnych usługach, zamawianie artykułów spożywczych i monitorowanie bezpieczeństwa domu. Asystent może również autonomicznie poruszać się po Internecie, również tam wykonując zlecone przez nas zadania, takie jak lokalizowanie dostawców usług, dokonywanie ustaleń i raportowanie ich bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Do nas należy jedynie wydanie polecenia i oczekiwanie na rezultaty.

Co istotne, Alexa+ uczy się preferencji użytkowników na podstawie poprzednich zakupów oraz dodawanych na bieżąco danych, takich jak ulubione przepisy czy ograniczenia dietetyczne, a następnie jest w stanie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas tworzenia sugestii. Z Asystenta skorzystamy na urządzeniach Echo, w specjalnej apce mobilnej oraz na Alexa.com, a rozmowy są przesyłane między platformami i urządzeniami, dzięki czemu nowa Alexa zachowuje kontekst rozmowy. Podobnie, jak w przypadku innych asystentów, można jej przesłać dokumenty, maile, zdjęcia czy wiadomości, które Alexa+ podsumuje za nas albo wykorzysta do dalszych, zleconych przez nas działań. Jednocześnie Amazon zadbał o ochronę prywatności, budując specjalny system, a użytkownicy mogą zarządzać jego ustawieniami w panelu prywatności.

Na razie Alexa+ jest dostępna jedynie w USA i to w ramach wczesnego dostępu dla właścicieli Echo Show. Następnie zacznie być wdrażana szerzej, na początku na rodzimym rynku Amazona. Oczywiście jest to rozwiązanie płatne, kosztujące 19,99 dolarów miesięcznie, ale dla posiadaczy Prime ma być darmowe. Ciekawe, czy także w naszym regionie, jeśli Alexa+ do nas dotrze, również zyskamy dostęp w ramach obecnej subskrypcji. Jeśli tak, Amazon może mocno namieszać wśród konkurencji, bo chociaż Alexa+ nie ma wszystkich mocno rozbudowanych funkcji płatnego Gemini czy ChatGPT, to na pewno znajdzie grono odbiorców, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że za Prime’a u nas trzeba zapłacić 49 zł za cały rok.