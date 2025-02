Jakie nowości Google szykuje dla subskrybentów Gemini Advanced?

Gemini Advanced doczeka się w tym roku kolejnych ulepszeń

Chociaż podstawowa wersja Gemini oferuje już naprawdę sporo, a z każdą aktualizacją zyskuje jeszcze więcej, to niektórzy użytkownicy potrzebują jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi. Te zapewnia im Gemini Advanced, płatna wersja usługi, dostępna w ramach subskrypcji Google One AI Premium, kosztującej 97,99 zł miesięcznie. To naprawdę sporo, jednak należy pamiętać, że nie płacimy tylko za bardziej zaawansowaną AI, ale też m.in. za 2 TB miejsca na dane na dysku i kilka innych korzyści. Mimo wszystko to właśnie zaawansowany Gemini jest tutaj kluczowy, oferując dostęp do nowych modeli, w tym również tych eksperymentalnych, takich jak 2.0 Pro, funkcji Deep Research, analizy długich tekstów i wielu innych opcji.

Tych będzie tylko przybywać, o czym poinformował Google w lutowym biuletynie wysyłanym subskrybentom Advanced. Uchyla w nim rąbka tajemnicy odnośnie do nowości, jakie wprowadzane będą w nadchodzących miesiącach. Na początku firma podsumowała ostatnie premiery eksperymentalnych modeli:

Gemini 2.0 Pro Experimental: „Nasz wiodący model, zaprojektowany dla tej nowej ery sztucznej inteligencji, zapewniający lepszą faktografię i wyjątkową wydajność w przypadku zadań związanych z kodowaniem i matematyką. 2.0 Pro Experimental pomoże Ci poruszać się po najbardziej złożonych zadaniach z większą łatwością i dokładnością”.

Gemini 2.0 Flash Thinking: „Zbudowany na szybkości i wydajności 2.0 Flash, ten eksperymentalny model w przejrzysty sposób prezentuje swój proces myślowy w czasie rzeczywistym. Rozwiń, aby zobaczyć, dlaczego odpowiedział w określony sposób, jakie były jego założenia i prześledzić rozumowanie".

Dalej firma zapowiada „Więcej ekscytujących aktualizacji na horyzoncie”, a konkretnie „w nadchodzących miesiącach”. Nie pada więc żadna konkretna data, ale tego mogliśmy się spodziewać, bo w przypadku tego typu funkcjonalności lepiej nie podawać ram czasowych, bo po drodze mogą pojawić się problemy, a użytkownicy nie przepadają za opóźnieniami.

Odkryj nowe sposoby tworzenia przy użyciu wiodących narzędzi do generowania materiałów wideo, obrazów i dźwięku – wspomina w biuletynie Google.

Może się to odnosić do kolejnych ulepszeń modeli do generowania obrazu i dźwięku. Niedawno w Gemini pojawił się Imagen 3, natomiast Veo 2 wciąż czeka na swoją kolej i możliwe, że subskrybenci doczekają się priorytetowego dostępu do tych samodzielnych narzędzi lub ich większej integracji z Gemini. Dotyczy to też narzędzi do generowania dźwięku, takich jak MusicLM i Lyria.

Chociaż Google nie daje nam tutaj wielu konkretów, to informacje zawarte w mailu wskazują na dalsze ulepszenia związane z narzędziami agentowymi, „które mogą podejmować działania w Twoim imieniu, dając Ci więcej czasu na spędzanie go tak, jak chcesz”. Firma mocno skupia się na zwiększaniu produktywności i dawaniu Gemini znacznie więcej możliwości samodzielnej pracy w ramach narzędzi agentowych, takich jak Project Mariner, zapowiedziany wcześniej, a mający w jakiejś formie trafić w tym roku do Gemini. Zapewne inne funkcje pojawią się też w Google Workspace. Spodziewamy się również, że znacznie więcej szczegółów (i może jakieś demo) o nowych zaawansowanych funkcjach dla Gemini Advanced poznamy podczas konferencji I/Om, mającej odbyć się w maju.