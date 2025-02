Darmowa wersja Gemini potrafi teraz jeszcze więcej

Nie potrzeba już Gemini Advanced, by przesyłać do aplikacji pliki tekstowe

W czasie, kiedy OpenAI stale zaskakuje nas nowościami dla ChatGPT, Google też nie stoi bezczynnie. Niedawno wprowadził do Gemini na Androidzie narzędzie Deep Research, dzięki któremu sztuczna inteligencja może prowadzić za nas badania, analizując bardziej rozbudowane i skomplikowane tematy, a potem przedstawić nam je w formie raportu z uwzględnieniem wszystkich źródeł. Ponadto pojawiły się nowe modele eksperymentalne – powszechnego wydania doczekał się Gemini 2.0 Flash, przedstawiono Gemini 2.0 Flash-Lite i udostępniono eksperymentalną wersję Gemini 2.0 Pro.

napisał Koray Kavukcuoglu, dyrektor ds. technicznych Google DeepMind, we wpisie na blogu firmy. Wszystkie te modele będą wyposażone w multimodalne wejście z wyjściem tekstowym w momencie premiery, a w nadchodzących miesiącach będzie zapewniona powszechna dostępność większej liczby trybów —

Oczywiście przyzwyczailiśmy się, że najwięcej dostają subskrybenci płatnej wersji, jednak najnowsze ulepszenie nie zostało skierowane do nich, a właśnie do osób, które za Gemini nie płacą. Zyskali oni bowiem dostęp do funkcji przesyłania i analizowania plików. Google wprowadził tę możliwość do Gemini Advanced w zeszłym roku, natomiast teraz rozszerzył je na darmową wersję, co jest nie lada zaskoczeniem. Wydaje się, że gigant z Mountain View wprowadza je stopniowo, ponieważ nie każdy użytkownik ma jeszcze do nich dostęp.

Odkrycie zawdzięczamy serwisowi 9To5Google, który zwrócił uwagę na tę cichą aktualizację. Dotyczy ona zarówno aplikacji na smartfonach, jak i wersji internetowej, jednak jak już wspomniałam, odbywa się to prawdopodobnie stopniowo. Tak czy inaczej, tam, gdzie wcześniej widoczna była jedynie możliwość udostępniania obrazów, teraz pojawi się ikona „+”. Po jej naciśnięciu rozwiną się opcje udostępniania plików tekstowych oraz tych umieszczonych na Dysku, znajdujące się pod Aparatem i Galerią.

Tak wygląda ta funkcja w Gemini Advanced, jednak zgodnie z raportami, w darmowej wersji będzie to prezentować się tak samo

Dzięki temu można przesłać Gemini plik tekstowy lub wybrać do z chmury, zadając pytania i prosząc o różne czynności, takie jak analiza czy podsumowanie. Nie wiemy jeszcze, czy Google nałożył darmowym użytkownikom jakieś limity. W przypadku wersji Advanced można przesłać do 10 plików na raz, a każdy nie powinien przekraczać 100 MB. Do Gemini można przesyłać następujące pliki:

Pliki zwykłego tekstu: TXT

Pliki kodu, w tym C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL i HTML

Pliki dokumentów: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Dokumenty utworzone w Dokumentach Google

Pliki danych tabelarycznych: CSV, TSV

Pliki arkuszy kalkulacyjnych: XLS, XLSX

Arkusze kalkulacyjne utworzone w Arkuszach Google

Nie wiemy jeszcze, kiedy ulepszenie trafi do wszystkich użytkowników. Na razie nawet dokumenty pomocy technicznej dla tej funkcji nie zostały jeszcze zaktualizowane, więc wciąż widnieje tam wzmianka o konieczności posiadania subskrypcji Gemini Advanced. Najwyraźniej Google dopiero ruszył z wdrażaniem, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość, w końcu ulepszenie dotrze do każdego.