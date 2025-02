Google rozszerza możliwości Gemini. Aplikacja na Androidzie zyskuje potężną funkcję

Deep Research trafia do aplikacji Gemini na Androidzie

Po koniec zeszłego roku Google ogłosił narzędzie Deep Research, będące nowym wzbogaceniem możliwości Gemini. Zdaniem tej nowości jest pomaganie nam w bardziej rozbudowanych zadaniach, wymagających prowadzenia dogłębnych badań. To narzędzie, które w ciągu kilku minut tworzy raporty eksperckie na dowolny temat, przeszukując internet i analizując dane, na podstawie których generuje raport w formacie PDF, zawierający najważniejsze informacje na zlecony przez nas temat, razem ze źródłami, z których one pochodzą. To przydatne narzędzie, zwłaszcza gdy mamy mało czasu, a potrzebujemy zebrać sporo danych, nie wspominając już o ich późniejszej analizie.

Do tej pory Google ograniczał dostępność Deep Research tylko do webowej wersji Gemini, ale mamy dla was dobrą wiadomość – jeśli chcecie prowadzić badania z poziomu swojego smartfona, macie już taką możliwość. Jest to jednak opcja dostępna jedynie dla użytkowników Gemini Advanced. By skorzystać z tego narzędzia, należy najpierw wybrać opcję „1.5 Pro with Deep Research” z menu rozwijanego u góry. Następnie możemy już wpisać swoje zapytanie.

Gemini Deep Research na Androidzie | Źródło: Własne

W odpowiedzi Gemini pokaże nam zarys tworzonego raportu, który możemy edytować w razie potrzeby, a jeśli nie mamy uwag, wystarczy kliknąć „Zacznij wyszukiwanie”, a sztuczna inteligencja zajmie się przeszukiwaniem sieci i tworzeniem raportu. Nie dzieje się to w tak ekspresowym tempie, co w przypadku standardowego modelu, więc trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości – jak zaznacza Google na stronie pomocy Deep Research, utworzenie raportu może zająć od pięciu do dziesięciu minut, a jeśli temat jest wyjątkowo złożony, to nawet dłużej. Nie musimy też cały czas mieć otwartej aplikacji, bo po zakończeniu dostaniemy powiadomienie o wykonaniu zadania. Na końcu raportu dostępne są wszystkie źródła, a my mamy możliwość zadawania dodatkowych pytań i modyfikowanie treści raportu, w razie pojawienia się nieścisłości.

Gemini Deep Research na Androidzie | Źródło: Własne

Jak zwykle w przypadku sztucznej inteligencji, raczej nie polecam polegać jedynie na wygenerowanych informacjach, ponieważ zawsze mogą wkraść się tutaj błędu lub nieścisłości. Wiele osób zauważa również, że bardziej ogólne tematy wypadają o wiele lepiej niż te mocno eksperckie, choć to już pozostawiam waszej ocenie. Warto też wspomnieć, że narzędzie Deep Research od Google, dostępne z poziomu Gemini, nie jest jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku.

Open AI dopiero co ogłosiło również narzędzie o tej samej nazwie, oparte na modelu o3. Jeśli więc Gemini nie sprosta waszym oczekiwaniom, zawsze możecie spróbować wykorzystać konkurencję, choć i tutaj dostęp jest tylko dla płatnych użytkowników wersji Pro, w dodatku wciąż w dość ograniczonym zakresie. Generowanie raportu może potrwać nawet 30 minut, a użytkownicy mają do dyspozycji na razie tylko 100 zapytań w miesiącu. Jest to jednak świeże rozwiązanie, które z czasem będzie ulepszane, podczas gdy Deep Research od Google jest już na rynku od jakiegoś czasu.