Gemini zyskuje nowe eksperymentalne modele. Już można niektóre z nich wypróbować

Google stale ulepsza swoją aplikację Gemini. Dopiero co udostępnił użytkownikom na Androidzie model Deep Research, a teraz wprowadza kolejne nowości. Tym razem są to eksperymentalne modele Gemini 2.0, przynosząc nam powiew tego, co sztuczna inteligencja firmy drugiej generacji będzie miała do zaoferowania.