8-letnie wsparcie dla smartfonów? Samsung już je zapewnia, ale nie dla każdego

Tymi modelami jest seria Galaxy S25, ale w trochę innej wersji niż ta, którą mamy w sklepach

Wiele osób może o tym nie wiedzieć, jednak Samsung ma w swojej ofercie urządzenia biznesowe, oferowane w ramach serii Enterprise Edition. Są to z grubsza te same flagowce, które możemy kupić w sklepach, jednak w ich przypadku producent skupia się na ulepszeniu oprogramowania, dostosowując go do specyficznych wymogów klientów biznesowych. Modele te dostają znacznie lepsze zabezpieczenia w ramach pakietu Samsung Knox Suite. Jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), zabezpieczania, wdrażania i analizowania floty urządzeń w przedsiębiorstwie.

Oprócz tego mają one kilka innych dedykowanych rozwiązań, takich jak Knox Mobile Enrollment, Knox Configure, Knox Manage czy E-FOTA (Enterprise Firmware Over-The-Air), które pozwalają na masową rejestrację urządzeń w systemach MDM, dostosowanie i konfigurację urządzeń pod kątem specyficznych potrzeb biznesowych jeszcze przed ich dostarczeniem do użytkowników oraz zdalne zarządzanie urządzeniami, egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, monitorowanie urządzeń i zdalne rozwiązywanie problemów. Są to funkcje, których zwykły konsument nie potrzebuje, ale są one niezwykle istotne dla klientów biznesowych.

Klienci korporacyjni mają też dłuższe wsparcie dla swoich urządzeń. Wprowadzona w lutym seria Galaxy S25 Enterprise Edition wydłużyła jeszcze już i tak rekordowe wsparcie, jakie Samsung obiecał komercyjnym modelom. Zamiast 7 lat aktualizacji zabezpieczeń i oprogramowania, klienci biznesowi mogą liczyć na 8 lat. Oznacza to, że ostatnią aktualizacją, jaką otrzymają, będzie Android 23, a poprawki zabezpieczeń powinny zakończyć się na tych styczniowych w 2032 roku.

Ten ruch ze strony giganta nie jest niczym zaskakującym, bo to po prostu wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów korporacyjnych, którzy zwykle kupują urządzenia hurtowo i oczekują od nich długoterminowego działania. Obietnice Samsunga nie są też przesadzone, ponieważ napędzający serię Snapdragon 8 Elite obsługuje osiem lat aktualizacji Androida, więc firma ma techniczne możliwości spełnienia tych obietnic. Inna sprawa, czy po ośmiu latach te smartfony będą w stanie obsłużyć choć ułamek nowych funkcji oferowanych w ramach One UI czy Androida, ale o to już powinien martwić się sam producent.