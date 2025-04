Xiaomi dodaje do oferty nowe słuchawki. Redmi Buds 7S zachwycają czasem pracy i ulepszeniami

Redmi Buds 7S debiutują – długi czas pracy, ANC, obsługa dwóch urządzeń i dźwięk przestrzenny

Nowe słuchawki Redmi wyposażono we flagową architekturę akustyczną z dwoma przetwornikami. Łączy ona 12,4-milimetrowy dynamiczny przetwornik z tytanową membraną oraz 5,5-milimetrowy mikro-ceramiczny przetwornik piezoelektryczny. Takie połączenie ma gwarantować bogaty dźwięk z wyraźnymi tonami wysokimi i głębokim basem. Dla miłośników personalizacji dźwięku przygotowano pięć predefiniowanych ustawień equalizera, a także certyfikację NetEase Cloud Music jako oficjalnego partnera sprzętowego.

Nie zabrakło również opartej na SoundID funkcji personalizacji audio. Słuchawki robią nam szybki test preferencji słuchowych, dzięki czemu system dostosowuje charakterystykę dźwięku do naszych indywidualnych upodobań – niezależnie od tego, czy preferujemy krystalicznie czyste wokale, czy mocne basy. Dodatkowo, słuchawki oferują wsparcie dla dźwięku przestrzennego, opartego na autorskim algorytmie HRTF firmy Xiaomi, co ma zapewniać immersyjne wrażenia dźwięku 360 stopni, idealne do oglądania filmów i grania w gry.

Redmi Buds 7S wyposażono w dwa mikrofony, które wspierają inteligentną aktywną redukcję szumów (ANC) z dwoma trybami pracy: głębokim i zbalansowanym. System ANC jest adaptacyjny i dostosowuje się do otoczenia oraz sposobu noszenia słuchawek. Odporność na wiatr została oceniona do poziomu 9 m/s, co ma zapewnić klarowne rozmowy nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Dużą zaletą tego modelu jest czas pracy, wynoszący do 6,5 godziny ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, ale jak zwykle etui ładujące wydłuża ten czas – w tym przypadku do 32 godzin. Wystarczy też zaledwie 10 minut ładowania, aby cieszyć się muzyką przez kolejne 2 godziny. Dodatkowe funkcje obejmują możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami, szybkie parowanie, konfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Xiaomi Earbuds oraz najnowszą generację efektu świetlnego Cloud Light Effect 2.0 z ulepszonymi wskaźnikami poziomu baterii.

Redmi Buds 7S zadebiutowały w Chinach z ceną 199 juanów (około 100 złotych). Dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: Snow White, Lake Green i Midnight Black. Nie wiemy jeszcze, czy doczekają się szerszej dystrybucji, ale jeśli tak, mogą być fajnym wyborem w segmencie budżetowym.