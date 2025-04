Kompaktowy OnePlus 13T straci jedną z kultowych funkcji na rzecz nowocześniejszego rozwiązania

OnePlus 13T zaskoczy nie tylko kompaktowymi rozmiarami, ale też nowym przyciskiem

Jest wiele sytuacji, w których potrzebujemy dyskretnie wyciszyć urządzenie, bez jego wyciągania i zbędnego klikania. Użytkownicy smartfonów OnePlus od 2015 roku – pomijając OnePlus 10T – mogli w tym celu posłużyć się suwakiem alertów. Jedno przesunięcie i smartfon był wyciszony. Nic dziwnego, że ta prostota i funkcjonalność była uwielbiana przez klientów. Jednak od jakiegoś czasu mówiło się, że OnePlus ma zamiar postawić na nowocześniejsze rozwiązanie, a w połowie marca zostało to oficjalnie potwierdzone przez dyrektora generalnego firmy, który opublikował długi post na forum społeczności. Co ciekawe, pomimo głosów oburzenia w sieci, zmiana została podyktowana właśnie głosami fanów marki, który chcieli mieć w swoich smartfonach konfigurowalny suwak alertów. Cóż, chcieli i dostaną.

Suwak alertów zostanie zastąpiony przez bardziej wszechstronne rozwiązanie, bo jak wspomina Lau, nowy przycisk nadal będzie oferował tę samą funkcjonalność co suwak alertów. Będzie więc umożliwiał użytkownikom szybkie przełączanie się między profilami dźwiękowymi, ale będzie również oferował dodatkowe opcje. Można tu podejrzewać, że zastosowanie będzie podobne co u Apple’a, który pozwala na programowanie przycisku akcji pod różne funkcje, takie jak uruchamianie latarki, wykonywanie zrzutów ekranu, robienie zdjęć, szybkie uruchamianie konkretnych aplikacji czy pomoc w tłumaczeniu.

Zastanawialiśmy się, który z modeli producenta będzie pierwszym, by wprowadzić tę nowość na rynek i dostaliśmy odpowiedź. Li Jie, prezes OnePlus China, udostępnił powyższą grafikę, dodając, że „OnePlus 13T został ulepszony o nowy przycisk skrótu”. Będzie on obsługiwał przełączanie między trybami Cichy/Wibracja/Dzwonek, tak jak suwak, a także zapewni łatwy dostęp do innych funkcji. OnePlus zaprojektował „bardzo interesującą funkcję” dla przycisku, która zostanie wkrótce ujawniona. Możliwe, że chodzi tu o jakąś funkcjonalność związaną ze sztuczną inteligencją, bo to teraz temat na topie.

OnePlus 13T powinien zaliczyć premierę pod koniec miesiąca i będzie modelem kompaktowym, z 6,3-calowym ekranem. Mimo niewielkich rozmiarów zaoferuje naprawdę sporo, zwłaszcza w kwestii żywotności, ponieważ Li Jie potwierdził, że bateria będzie miała pojemność minimum 6000 mAh przy wadze 185 gramów. Warto tutaj wspomnieć, że jeśli wierzyć doniesieniom, ogniwo może mieć pojemność 6200 lub 6500 mAh. Oprócz tego spodziewamy się porządnego, podwójnego zestawu aparatów oraz Snapdragona 8 Elite, czuwającego nad topową wydajnością.