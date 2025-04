Pora na OnePlus 12. Ex-flagowce dostają kolejną aktualizację

Aktualizacja dla OnePlus 12 – jakie zmiany przynosi OxygenOS 15.0.0.701?

Ruszyło właśnie globalne wdrażanie aktualizacji systemowej dla smartfonów OnePlus 12. Na pierwszy ogień poszli użytkownicy z Indii, którzy już w zeszłym tygodniu zaczęli otrzymywać powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania. OxygenOS 15.0.0.701 trafił na razie do niewielkiej liczby użytkowników w ramach testów, jednak jeśli nie pojawią się żadne problemy, już wkrótce aktualizacja trafi do szerszego grona osób, także w innych regionach. Kompilacja CPH2573_EX01 wprowadza poprawki funkcjonalne, ulepszenia zabezpieczeń i ulepszenia prywatności.

Skalowalne foldery na ekranie głównym: Użytkownicy mogą teraz dostosowywać rozmiar folderów na ekranie głównym, przeciągając je do wymiarów 1×2 lub 2×1.

Dock z 5 aplikacjami: Dock aplikacji może teraz wyświetlać 5 aplikacji, nawet gdy ekran główny jest ustawiony na wyświetlanie 4 aplikacji w rzędzie.

Ulepszone animacje: Animacje powiadomień i Szybkich Ustawień zostały udoskonalone, co zapewnia płynniejsze działanie.

Aktualizacja kontroli muzyki Spotify: Ulepszono kontrolę odtwarzacza muzyki w funkcji Live Alerts dla Spotify.

Marcowa Aktualizacja Zabezpieczeń Androida 2025: Ta wersja oprogramowania została zintegrowana marcową aktualizację zabezpieczeń Androida 2025, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Ulepszenia Prywatności: Uproszczono proces resetowania hasła prywatności, umożliwiając powiązanie go z kontem OnePlus. W przypadku utraty hasła, użytkownicy mogą je zresetować za pomocą swojego konta, aby odzyskać dostęp do prywatnych danych.

Przy okazji warto wspomnieć, że obecnie OnePlus szykuje się do premiery kolejnego smartfona. We wczorajszej zapowiedzi ujawniono, że będzie nosił nazwę OnePlus 13T i jego główną cechą będzie kompaktowość. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami zostanie wyposażony w topową specyfikację, ze Snapdragonem 8 Elite na czele i baterią 6200 mAh, a wszystko to zostanie zamknięte w niewielkich rozmiarów urządzeniu, z ekranem o przekątnej 6,3”. Choć sam producent jeszcze nie zdradził daty premiery, ta powinna odbyć się w tym miesiącu, więc z niecierpliwością czekamy na oficjalne wieści.