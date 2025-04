Posiadacze OnePlus 13 mogą już testować Androida 16

OnePlus wyprzedza konkurencję i jako pierwszy poza Google udostępnia Androida 16 Beta 2 na OnePlus 13

Android 16 wciąż jest w fazie testów beta i do tej pory tylko właściciele smartfonów Pixel mogli w nich uczestniczyć. Teraz jednak taką możliwość zyskali właściciele jednego z chińskich flagowców. W czasie, gdy Samsung wciąż intensywnie pracuje nad wdrożeniem One UI 7 opartego na Androidzie 15 na swoje urządzenia, OnePlus zaskoczył branżę i stał się pierwszym producentem poza Google, który udostępnił drugą wersję beta Androida 16.

Czytaj też: Po miesiącach oczekiwania stabilna wersja One UI 7 trafia do Polski. Które modele dostaną aktualizację?

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, OnePlus udostępnia Androida 16 Beta 2 dla swojego flagowego modelu OnePlus 13. Co ciekawe, OnePlus 13 pominął pierwszą wersję beta i od razu przeskoczył do wersji drugiej. Na blogu firmy zaznaczono, że aktualizacja przeznaczona jest dla “programistów i zaawansowanych użytkowników”, ponieważ może zawierać błędy i niedociągnięcia. O tym należy szczególnie pamiętać i jeśli macie taką możliwość, lepiej nie instalujcie jej na głównym smartfonie lub przynajmniej zróbcie wcześniej kopie zapasowe, by niczego nie stracić.

Czytaj też: Samsung żegna się z serią Galaxy S20. Koniec wsparcia dla tych modeli

OnePlus opublikował również listę znanych problemów występujących w Androidzie 16 Beta 2 na OnePlus 13:

Znane problemy

Nie można zamknąć okienka z informacją o aktualizacji po przejściu na wersję DPP.

Nie można dostosować ustawień grubości czcionki.

Urządzenie może się zrestartować podczas odbierania połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Opóźnienia i błędy wyświetlania w wizjerze aparatu i miniaturach w określonych scenariuszach.

Rozmazany lub nieczytelny wizjer aparatu w niektórych przypadkach.

Aparat zawiesza się podczas przełączania na tryb makro tylnym aparatem.

Zawieszenia i opóźnienia po włączeniu trybu Ultra Steady.

Błąd wyświetlania w wizjerze aparatu podczas nagrywania wideo w określonych scenariuszach.

Ekran może się zawiesić po dotknięciu przycisku skrótu ułatwień dostępu na ekranie głównym.

Zaobserwowano opóźnienia podczas blokowania ekranu.

Dostaliśmy również listę wymagań wstępnych dla instalacji: bateria naładowana powyżej 30%, co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej oraz aktualna wersja oprogramowania 15.0.0.703 lub starsza. Co istotne, urządzenia od operatorów T-Mobile i Verizon nie są kompatybilne z tą wersją beta Androida 16. Pakiet dla Europy możecie pobrać tu – OnePlus 13 EU Version. Po pobraniu odpowiedniego pakietu należy włączyć Tryb Deweloperski i przejść do Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Aktualizacje > Kliknąć ikonę w prawym górnym rogu > Instalacja lokalna > Wybrać pobrany pakiet instalacyjny > Wyodrębnij > Aktualizuj > Aktualizacja systemu zakończona do 100%.