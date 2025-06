Home Tech Rewolucja w monitorowaniu zdrowia: One UI 8 Watch kładzie nacisk na zdrowe nawyki

Samsung testuje już wersję beta One UI 8 na niektórych smartfonach, a stabilna wersja nakładki ma pojawić się już latem. Przy okazji zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak będzie wyglądała aktualizacja dla smartwatchy, ale najwyraźniej gigant właśnie rozwiał nasze wątpliwości, bo zdradził, jakie nowości czekają nas w One UI 8 Watch, opartym na systemie Wear OS. Mają one pomóc zoptymalizować sen, zadbać o serce, poprawić kondycję fizyczną i zbilansować odżywianie. Wybrane nowości będą dostępne dla ograniczonej liczby użytkowników w ramach programu „testów beta” dla najnowszej serii Galaxy Watch.