Redmi K80 Ultra nadchodzi. Xiaomi szykuje mocnego zawodnika

Co zaoferuje nam Redmi K80 Ultra? Naprawdę sporo

Według przecieków, Redmi K80 Ultra zostanie wyposażony w 6,83-calowy płaski wyświetlacz M9 o rozdzielczości 2772×1280 pikseli i imponującej częstotliwości odświeżania 144 Hz, co powinno spodobać się wszystkim fanom mobilnego gamingu. Panel, pochodzący od TCL CSOT i Tianma (podobnie jak w przypadku K70 Ultra), ma oferować szczytową jasność do 3200 nitów (typowo 800 nitów, tryb wysokiej jasności do 1800 nitów).

Za wydajność odpowiadać będzie potężny chipset MediaTek Dimensity 9400+, współpracujący z dedykowanym procesorem graficznym D2. Smartfon zaoferuje pamięć RAM typu LPDDR5X oraz pamięć masową UFS 4.1. Xiaomi chwali się również największym w historii Redmi systemem chłodzenia – 3D Ice-Sealed Circulating Cooling Pump. Dzięki innowacyjnej, dwupoziomowej strukturze i ultra-dużej powierzchni LHP wynoszącej 6500 mm², system ten ma redukować temperaturę rdzenia procesora nawet o 3°C, co potwierdzają dane z laboratorium Xiaomi.

W kwestii fotografii, Redmi K80 Ultra zaoferuje przedni aparat z sensorem OV20B o rozdzielczości 20 Mpix. Z tyłu znajdziemy główny sensor 50 Mpix Light Hunter 800 (rozmiar 1/1,55”) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 8-megapikselowy ultraszerokokątny aparat OV08F. Po stronie baterii oczywiście dostaniemy ogniwo na bazie krzemu o imponującej pojemności 7410 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100W. Funkcja ładowania obejściowego (bypass charging) ma dodatkowo redukować nagrzewanie się urządzenia podczas intensywnych sesji gamingowych.

Przecieki nie pozostawiły też wątpliwości w zakresie konstrukcji. Redmi K80 Ultra dostanie metalową ramkę środkową i tylny panel z włókna szklanego. Przedni wyświetlacz chroniony jest szkłem Dragon Crystal. Pozostajemy przy płaskim designie, ostatnio tak popularnym. Masywną, prostokątną wyspę znaną z poprzednika zastąpi delikatniejszy, okrągły moduł. Użytkownicy docenią ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz odporność na wodę i kurz z certyfikatem IP68/IP69. Na pokładzie nie zabraknie NFC, blastera podczerwieni (IR blaster) oraz łączności USB 2.0. Redmi K80 Ultra integruje także kilka autorskich chipów Xiaomi z rodziny Surge (T1, T1S, P3, G1), odpowiedzialnych za zarządzanie zasilaniem, ładowaniem i kondycją baterii.

Całe urządzenie ma ważyć 219 gramów i będzie mierzył 163,08×77,93×8,18 mm. Będzie dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: Spruce Green, Ice Blue, Moon Rock White i Sandstone Grey. Smartfon pojawi się w Chinach już wkrótce i chociaż seria Redmi K jest przeznaczona tylko na rodzimy rynek producenta, to niewykluczone, że Xiaomi wprowadzi go globalnie pod inną nazwą, jak to robi bardzo często.