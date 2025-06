OnePlus 13R z nową aktualizacją OxygenOS 15.0.0.830. Ulepszenia dla fanów gamingu i nie tylko

OnePlus rozpoczął wdrażanie najnowszej aktualizacji OxygenOS 15.0.0.830 dla swojego smartfona OnePlus 13R w Indiach. Aktualizacja jest udostępniana partiami w ramach stopniowego wdrożenia OTA (over-the-air) i przynosi ze sobą szereg nowych funkcji oraz usprawnień, które mają uczynić korzystanie ze smartfona jeszcze bardziej intuicyjnym i efektywnym. Od narzędzi dla graczy, przez funkcje ułatwiające pracę, po subtelne zmiany poprawiające estetykę i płynność interfejsu.

Fani mobilnych rozgrywek dostaną w swoje ręce nową kamerę Game Camera, która pozwoli robić im zrzuty ekranu na żywo i nagrywać klipy flashback podczas rozgrywki. Dużą zmianą będzie też wprowadzenie funkcji zdalnego sterowania dla komputerów z systemem Windows. To ulepszenie umożliwia użytkownikom kontrolę nad swoim PC i dostęp do plików bezpośrednio z telefonu, eliminując konieczność podłączania się za pomocą kabli. By rozwinąć możliwości wielozadaniowości, dodano też funkcję „Przeciągnij i upuść”, która umożliwia wykonywanie gestów na obrazach i tekście w aplikacjach innych firm. Po stronie systemu możemy też liczyć na sporo usprawnień, a o wszystkich przeczytacie poniżej.

Dziennik zmian OxygenOS 15.0.0.830 dla OnePlus 13R

Gry: Wprowadzono Game Camera , która oferuje funkcje Live screenshots (zrzuty ekranu na żywo) oraz nagrywanie Flashback, aby pomóc uchwycić najważniejsze momenty rozgrywki.

Komunikacja i połączenia: Dodano wsparcie dla zdalnego sterowania komputerami z systemem Windows . Użytkownicy mogą teraz zdalnie kontrolować swój komputer i uzyskiwać dostęp do plików z urządzenia mobilnego. Ulepszono algorytm sieci komórkowej, co ma zapewnić płynniejsze i bardziej stabilne połączenia sieciowe.

Multimedia: Dodano funkcję Speaker cleaner (czyszczenie głośników) , która ma pomóc w utrzymaniu optymalnej wydajności głośników. Opcję tę można znaleźć w “Menedżerze telefonu — Narzędzia — Więcej — Dostępność i wygoda — Czyszczenie głośników”.

Aplikacje: Wprowadzono funkcję Drag & drop (przeciągnij i upuść) , która umożliwia wykonywanie gestami akcji na obrazach i tekście w aplikacjach stron trzecich. Ustawienia tej funkcji dostępne są w “Ustawienia — Dostępność i wygoda — Przeciągnij i upuść”.

System: Użytkownicy mogą teraz wykonywać wyszukiwania rozmyte z odstępami w Ustawieniach . Możliwe jest teraz wyszukiwanie nazw aplikacji w Ustawieniach, aby szybko przeglądać ich szczegóły lub zarządzać nimi. Poprawiono responsywność pływającego paska w oknach pływających. Ulepszono animację podczas wychodzenia z Szybkich Ustawień i panelu Powiadomień, co zapewnia lepszą responsywność i płynniejsze przejścia. Możliwe jest teraz płynne otwieranie aplikacji z szybkich funkcji nawet przy zablokowanym ekranie. W przypadku stosu powiadomień, najnowsze powiadomienie będzie teraz wyświetlać podsumowanie pokazujące liczbę niewyświetlonych powiadomień i ich źródła. Zoptymalizowano kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania w Ustawieniach. Poprawiono efekt kolorystyczny tła paska nawigacji i ikon aplikacji w niektórych scenariuszach, co zapewnia lepszą spójność kolorów. Zintegrowano czerwcową poprawkę bezpieczeństwa Androida 2025 , aby wzmocnić bezpieczeństwo systemu.



Jak wspomniałam, aktualizacja jest na razie wdrażana w Indiach, ale to tylko kwestia czasu, zanim trafi do wszystkich użytkowników OnePlus 13R w pozostałych regionach. Kompilacja CPH2691_15.0.0.830(EX01) jest kluczowym krokiem w rozwoju oprogramowania tego modelu, dostarczając użytkownikom szereg przydatnych innowacji i zwiększając ogólne bezpieczeństwo urządzenia. Warto więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości i czekać na powiadomienie o dostępności nowej wersji systemu.