Czyżby nowa beta iOS 26 ujawniła istnienie nowego iPhone’a?

Najnowsza beta iOS 26 ujawnia istnienie ultrasmukłego iPhone’a?

Wygląda na to, że kolejna wersja mobilnego systemu operacyjnego, iOS 26 beta 2, mogła przypadkowo zdradzić istnienie długo wyczekiwanego iPhone’a 17 Air. Choć Apple dopiero co udostępnił drugą betę iOS 26 deweloperom, wraz z nowymi funkcjami i usprawnieniami interfejsu Liquid Glass, to właśnie subtelny detal w plikach systemowych przykuł uwagę ekspertów. Jak zauważył Macworld, w iOS 26 beta 2 pojawiła się zaktualizowana wersja klasycznej tapety z rybą-klaunem, znanej z Mac OS X. Co ciekawe, tapeta ta ma rozdzielczość „420×912@3x”, co przekłada się na 1260×2736 pikseli. Choć jest to rozdzielczość zbliżona do współczesnych iPhone’ów, Apple nigdy dotąd nie wprowadził na rynek smartfona z dokładnie taką rozdzielczością wyświetlacza.

Modele z serii iPhone 16 mają następujące rozdzielczości ekranów:

iPhone 16 – 1179 x 2556 pikseli (przekątna 6,1”),

iPhone 16 Plus – 1290 x 2796 pikseli (przekątna 6,8”),

iPhone 16 Pro – 1206 x 2622 pikseli (przekątna 6,3”),

iPhone 16 Pro Max – 1320 x 2868 pikseli (przekątna 6,9”),

Mówi się, że w tym roku iPhone 17 ma zostać nieco powiększony, przyjmując ten sam rozmiar co model Pro. Który więc ma odpowiadać wspomnianej rozdzielczości? Odpowiedź wydaje się prosta – iPhone 17 Air, który ma zastąpić model Plus w tegorocznej ofercie Apple’a. Jest to zgodne z dotychczasowymi doniesieniami, wedle których rozdzielczość ekranu w tym ultrasmukłym smartfonie ma wynosić „około 2740 x 1260 pikseli”. To zaledwie 4 piksele różnicy w porównaniu z rozdzielczością tapety z iOS 26 beta 2.

iPhone 17 Air ma być niezwykle cienki, bo plotki mówią o zaledwie 5,5 mm grubości. Pod względem rozmiaru ekranu ma stanowić coś pomiędzy resztą, czyli 6,6” – nie taki kompaktowy jak podstawowy i Pro, ale też nie tak wielki jak Pro Max. Oprócz tego zostanie oczywiście wyposażony w najnowszy układ A19 Bionic, który zapewni topową wydajność. Niestety rekordową smukłość Apple uzyska kosztem aparatów, bo na pokładzie znajdzie się tylko pojedynczy, 48-megapikselowy aparat, umieszczony na szerokiej wyspie w stylu Pixeli od Google’a.

Oprócz tego doniesienia wskazują, że iPhone 17 Air będzie miał metalową ramkę wykonaną ze stopu tytanowo-aluminiowego, co akurat nikogo nie dziwi, bo ta ulracienka konstrukcja będzie potrzebowała wzmocnienia. Można się również spodziewać mniejszej baterii, co już widzieliśmy w Galaxy S25 Edge od Samsunga. Pytanie tylko, czy Apple poradzi sobie lepiej na polu smukłych flagowców, bo z plotek wynika, że nowy model południowokoreańskiego giganta nie sprzedaje się dobrze. Czy iPhone 17 Air trafi w gusta klientów? Tego dowiemy się dopiero jesienią, ale warto pamiętać, że zarówno iPhone mini, jak i iPhone Plus nie zyskały zbyt dużej popularności.