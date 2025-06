HyperOS 2.2 zaczyna globalną ekspansję – 8 urządzeń Xiaomi otrzymuje aktualizację

HyperOS 2.2 już dostępny dla niektórych modeli Xiaomi, Redmi i POCO. Na początku w wersji beta

Najnowsza wersja oprogramowania Xiaomi nie jest może tak ogromną aktualizacją jak ta główna, ale raczej na ilość usprawnień nie będziemy narzekać. HyperOS 2.2 wprowadza szereg usprawnień systemowych, mających na celu poprawę użyteczności i stabilności systemu, a także nowe, ciekawe funkcje.

Ekran blokady i ekran główny:

Dodano nowe tapety ekranu blokady z efektem soczewki, tworzącym głębię i wizualne zainteresowanie.

Konfigurowalny skrót umożliwiający szybszy dostęp do często używanych funkcji.

Funkcje aparatu:

Profesjonalnie stylizowane efekty wizualne zapewniające bardziej filmowe wrażenia podczas nagrywania.

Usprawnione menu funkcji i strony ustawień dla łatwiejszej obsługi.

Ulepszony tryb Fotografii Ulicznej z uproszczonym interfejsem, ulepszonymi liniami kadrowania kompozycji i bardziej realistyczną atmosferą fotografii ulicznej.

Aktualizacje Trybu Pro z przeprojektowanymi układami interfejsu i mniejszym zasłanianiem podglądu, co pozwala na bardziej skoncentrowaną pracę twórczą.

Zoptymalizowany Tryb Reżysera z profesjonalnym nagrywaniem wideo i możliwością łączenia wielu kamer.

Aplikacja Aparatu otrzymała nowoczesny wygląd, usprawnione menu i ustawienia.

Znaki wodne:

Udostępnianie lokalizacji z nowymi znakami wodnymi “zameldowania”.

Znaki wodne Leica z czarno-białym tłem.

Standardowe znaki wodne z w pełni konfigurowalnym położeniem.

Personalizacja:

Wsparcie dla wielu schematów kolorystycznych strony aparatu.

Więcej klasycznych dźwięków migawki i efektów migawki w stylu miejskim.

Ulepszony Pasek Stanu i Panel Powiadomień.

Optymalizacje i poprawki:

Zmniejszone zużycie energii podczas połączeń z opaskami Xiaomi w określonych sytuacjach.

Ulepszone efekty animacji podczas otwierania aplikacji.

Zwiększona płynność na stronach przepływu informacji w aplikacjach firm trzecich.

Zoptymalizowano responsywność animacji oraz działanie aplikacji w trybie poziomego ekranu, co przekłada się na bardziej dopracowany interfejs użytkownika.

Znacząco ulepszono kwestie migotania ekranu i zakłóceń wizualnych podczas otwierania i zamykania aplikacji.

Ulepszono zarządzanie pamięcią masową, animacje podpowiedzi gestów oraz funkcję TalkBack, co przekłada się na ogólnie lepsze wrażenia z użytkowania.

Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie animacji otwierania/zamykania aplikacji.

Jak wspomniałam wcześniej, zgodnie z doniesieniami portalu Xiaomi Time, 8 urządzeń Xiaomi w Europie otrzymało już aktualizację w kanale beta. Oto one:

Redmi Note 13 Pro+ 5G (2.0.201.0.VNOEUXM)

(2.0.201.0.VNOEUXM) Redmi Note 14 Pro 5G (2.0.202.0.VOOEUXM)

(2.0.202.0.VOOEUXM) POCO X7 Pro (2.0.201.0.VOJEUXM)

(2.0.201.0.VOJEUXM) Xiaomi 14T Pro (2.0.203.0.VNNEUXM)

(2.0.203.0.VNNEUXM) Xiaomi 15 (2.0.201.0.VOCEUXM)

(2.0.201.0.VOCEUXM) Xiaomi 15 Ultra (2.0.202.0.VOAEUXM)

(2.0.202.0.VOAEUXM) Redmi Note 13 (2.0.201.0.VNHEUXM)

(2.0.201.0.VNHEUXM) Redmi 13/POCO M6 (2.0.201.0.VNTEUXM)

(2.0.201.0.VNTEUXM) Redmi Pad Pro 5G (2.0.201.0.VFSEUXM)

Jeśli chcecie wypróbować przygotowane nowości, możecie dołączyć do programu beta testerów poprzez aplikację Mi Community. Pamiętajcie jednak, że wczesne wersje oprogramowania mogą zawierać błędy, więc lepiej wykonać kopie zapasowe lub sprawdzić nowości na innym urządzeniu, nie tym, z którego korzystacie na co dzień. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie pojawi się stabilne wydanie, ale prawdopodobnie to kwestia nadchodzących tygodni.