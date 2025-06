Nowa beta iOS 26 rozwiązuje kluczowe problemy iPhone’ów i wprowadza kilka nowości

iOS 26 Beta 2 już trafiła do deweloperów. Na pokładzie potrzebne zmiany

O ile iOS 26 beta 1, mimo pewnych kompromisów (jak np. pogorszona żywotność baterii), była zaskakująco stabilna jak na wczesną betę, to problem z czytelnością interfejsu Liquid Glass był znaczący. Nowy design, z jego wszechobecnymi efektami przezroczystości i światła, miał przygotować grunt pod okulary AR/AI, nad którymi rzekomo pracuje Apple. Niestety, na ekranie iPhone’a nadmierna przezroczystość często prowadziła do drastycznego spadku kontrastu, utrudniając korzystanie z kluczowych elementów systemu. Dotyczyło to przede wszystkim Centrum Sterowania oraz Powiadomień, które stały się trudne do odczytania, szczególnie dla osób z gorszym wzrokiem. Wysoka przezroczystość wpływała również na interfejs innych aplikacji, czego najlepszym przykładem była aplikacja Muzyka.

Powiadomienia w iOS 26 beta 1 nie były zbyt czytelne.

Jeśli testujecie nowe oprogramowanie dla iPhone’ów, to zapewne wiecie, o co chodzi. Na szczęście mamy dla was dobrą wiadomość – Apple szybko zareagował na krytyczne uwagi i w iOS 26 beta 2 firma skorygowała problemy z przezroczystością dla Powiadomień i Centrum Sterowania, bez konieczności grzebania w ustawieniach przez użytkownika. Po zainstalowaniu bety 2, Powiadomienia na ekranie blokady mają znacznie lepszy kontrast, co ułatwia ich odczytywanie dzięki zmniejszonej przezroczystości. Podobnie, tło Centrum Sterowania jest teraz przyjemnie rozmyte, co sprawia, że interakcja z przyciskami i menu jest znacznie bardziej intuicyjna i przejrzysta.

Nie ma co prawda jeszcze pełnego przeglądu wszystkich zmian wizualnych w aplikacji Muzyka, ale pierwsze wrażenia sugeruje poprawę. Ponadto Apple zoptymalizował opcję „Redukuj przezroczystość” w ustawieniach dostępności i teraz działa ona jeszcze skuteczniej, oferując kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy preferują większy kontrast.

Oprócz kluczowych poprawek wizualnych, iOS 26 beta 2 wprowadza kilka innych nowości:

Ogólna stabilność i bateria — system stał się znacznie bardziej stabilny, a problemy z przegrzewaniem iPhone’a podczas prostych zadań zostały rozwiązane.

— system stał się znacznie bardziej stabilny, a problemy z przegrzewaniem iPhone’a podczas prostych zadań zostały rozwiązane. Asystent odzyskiwania — Apple wprowadza nowy sposób odzyskiwania iPhone’a z problemów z oprogramowaniem, potencjalnie eliminując potrzebę podłączania urządzenia do Maca w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

— Apple wprowadza nowy sposób odzyskiwania iPhone’a z problemów z oprogramowaniem, potencjalnie eliminując potrzebę podłączania urządzenia do Maca w celu przywrócenia ustawień fabrycznych. Nowy dzwonek — dodano nowy dzwonek systemowy, który deweloperzy mogą już przetestować.

— dodano nowy dzwonek systemowy, który deweloperzy mogą już przetestować. Ulepszenia aplikacji Portfel — funkcja śledzenia zamówień w iOS 26 jest teraz aktywna w beta 2, a Siri może skanować aplikację Mail w poszukiwaniu wszystkich zamówień.

— funkcja śledzenia zamówień w iOS 26 jest teraz aktywna w beta 2, a Siri może skanować aplikację Mail w poszukiwaniu wszystkich zamówień. Nowy widżet Apple Music — w beta 2 pojawił się nowy widżet Live Radio.

Przy okazji warto też wspomnieć, że w kodzie tego wydania udało się jeszcze znaleźć pewną ciekawostkę – nową rozdzielczość dla jednej z tapet, która nie pasuje do żadnej stosowanej w obecnych na rynku iPhone’ach. Pasuje natomiast to plotkowanej rozdzielczości ekranu w iPhonie 17 Air. Wydaje się więc, że w ten sposób Apple potwierdził nadejście tego modelu, choć jak zwykle, aż do premiery, nie będziemy mogli być niczego w stu procentach pewni. Jeśli zaś chodzi o nową betę, ta jest na razie dostępna dla deweloperów, ale w najbliższych tygodniach powinna trafić do otwartych testów.