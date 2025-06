Rewolucja w aplikacji Telefon od Google’a. Android 16 przyniesie nowy design

Aplikacja Telefon przechodzi metamorfozę

Google przygotowuje sporą zmianę wizualną w swojej domyślnej aplikacji Telefon, zgodnie z nowym językiem projektowania. Zamiast wprowadzać odświeżony wygląd we wszystkich swoich aplikacjach jednocześnie, gigant z Mountain View stopniowo przeprojektowuje te kluczowe. Najnowsze modyfikacje w aplikacji Telefon wywołały spore poruszenie, a firma, w krótkim wpisie na blogu, pokazała nowy wygląd i wyjaśnił motywy stojące za tymi zmianami.

Czytaj też: Gemini z kolejnymi ulepszeniami. Nowe funkcje ułatwią zarządzanie Kalendarzem i Notatkami

W oczy rzuca się od razu znacznie prostszy i bardziej uporządkowany interfejs. Przeładowany dotychczas dolny pasek nawigacji wyświetla teraz tylko trzy podstawowe opcje: “Główne” (Home), “Klawiatura” (Keypad) i “Poczta głosowa” (Voicemail). Filtry takie jak połączenia nieodebrane, kontakty czy spam zostały przeniesione do zakładki “Główne”. Będzie ona teraz współdzielić przestrzeń z ulubionymi kontaktami i wyświetlać historię ostatnich połączeń. Istotną nowością jest również to, że połączenia od tego samego kontaktu będą pokazywane oddzielnie, co ma ułatwić zarządzanie historią rozmów.

Zakładka “Kontakty” zniknęła całkowicie, a centralne miejsce zajęła zakładka “Klawiatura”, zastępując dotychczasowy pływający przycisk akcji. Klawiatura numeryczna nie będzie już “podążać” za użytkownikiem podczas przełączania się między różnymi zakładkami w aplikacji, co ma zwiększyć przejrzystość.

Czytaj też: Chrome na Androida z długo wyczekiwaną zmianą. Pasek adresu już nie musi być na górze

Oprócz tego wiemy, że Google eksperymentuje z nowym gestem przeciągnięcia do odbierania i odrzucania połączeń. Ma to na celu zredukowanie przypadkowego odbierania lub odrzucania połączeń, na przykład podczas wyciągania telefonu z kieszeni, chociaż takie zmiany zawsze grożą niezadowoleniem ze strony użytkowników, dlatego gigant zastrzegł, że weźmie pod uwagę ich sugestie, więc ten gest może jeszcze ulec zmianie.

Czytaj też: Nowa beta iOS 26 rozwiązuje kluczowe problemy iPhone’ów i wprowadza kilka nowości

Na razie odświeżona aplikacja jest dostępna wyłącznie dla testerów wersji beta. Istnieje jednak szansa, że Google zdecyduje się na jej wcześniejsze udostępnienie, jeszcze przed oficjalną premierą Androida 16. To pokazuje, że firma dąży do poprawy doświadczeń użytkowników w codziennych interakcjach z telefonem, stawiając na minimalizm i intuicyjność.