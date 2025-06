Gemini z kolejnymi ulepszeniami. Nowe funkcje ułatwią zarządzanie Kalendarzem i Notatkami

Co nowego w Gemini? Google nie zwalnia tempa

Po niedawno zapowiedzianej możliwości odczytywania wiadomości przyszedł czas na kolejne ulepszenia. Gemini Live zyskał teraz zdolność do interakcji z kluczowymi aplikacjami Google’a, takimi jak Kalendarz, Notatki Keep, Mapy i Zadania. To nie tylko kwestia tworzenia nowych wpisów czy zadań, bo model będzie potrafił również pobierać informacje z istniejących już notatek czy wydarzeń w kalendarzu, a w przyszłości prawdopodobnie także je edytować.

Na konferencji Google I/O 2025 zapowiedziano również, że funkcje takie jak udostępnianie ekranu czy dostęp do kamery na żywo w Gemini Live pozwolą asystentowi na pobieranie informacji z ręcznie pisanych list, wizytówek czy zaproszeń. Te dane będą mogły posłużyć do automatycznego tworzenia nowych notatek, zadań czy wpisów w kalendarzu. Dostęp do Map umożliwi natomiast podgląd naszej aktualnej lokalizacji, dzięki czemu AI będzie mogło sugerować nam miejsca do odwiedzenia, np. na trasie podróży.

Chociaż gigant z Mountain View jeszcze nie ogłosił wdrożenia tych funkcji, zostały już one zauważone w Gemini Live. Doniósł o tym m.in. użytkownik Reddita u/gabigtr123. To on jako pierwszy zauważył, że za pośrednictwem konwersacyjnego modelu może uzyskać dostęp do Notatek Keep. Chociaż funkcja ta jest już dostępna w standardowym interfejsie czatbota w aplikacjach Gemini na Androida i iOS, to jej integracja z trybem Gemini Live jest przełomowa. Umożliwia ona znacznie bardziej naturalną i płynną wymianę informacji, eliminując potrzebę ręcznego wpisywania komend czy wielokrotnego naciskania przycisku mikrofonu po każdym zapytaniu. Teraz rozmowa z asystentem będzie przypominać interakcję z żywym człowiekiem – osobistym asystentem – który ma dostęp do naszych cyfrowych narzędzi.

Na tym nie koniec, bo oprócz nowych możliwości dostępu do innych aplikacji, Google szerzej wdraża napisy w Gemini Live, czyli funkcję, której naprawdę użytkownikom brakowało. Pozwala ona na prowadzenie rozmów w bardziej dyskretny sposób, co jest przydatne w sytuacjach, gdy nie chcemy, aby otoczenie słyszało nasze pytania czy komendy. Według 9to5Google, napisy są dostępne w wersji 16.23 aplikacji Google na Androida i iOS. Jeśli nie widzisz ich od razu, spróbuj wymusić zatrzymanie, a następnie ponownie otworzyć aplikację Google (nie aplikację Gemini). Po otwarciu Gemini powinieneś zobaczyć ikonę lub opcję napisów w prawym górnym rogu okna Live.