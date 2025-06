One UI 8 wciąż w testach, ale już mówi się o kolejnej dużej aktualizacji

Kiedy nadejdzie One UI 8.5?

Choć Samsung jeszcze oficjalnie nie ogłosił daty premiery, według nieoficjalnych doniesień, One UI 8.5, bazujące na Androidzie 16, zadebiutuje wraz z serią Galaxy S26 na początku przyszłego roku, najprawdopodobniej w styczniu lub lutym 2026 roku. Po tym początkowym okresie, aktualizacja powinna stopniowo trafiać do innych flagowych modeli Galaxy, a następnie sukcesywnie obejmować wszystkie pozostałe kompatybilne urządzenia.

Prawdopodobnie niemal wszystkie urządzenia, które kwalifikują się do otrzymania One UI 8.0, dostaną także aktualizację do One UI 8.5. Obejmuje to wszystkie flagowe smartfony Galaxy wprowadzone na rynek od 2022 roku, a także wiele modeli ze średniej i niższej półki cenowej.

Oto prognozowana lista urządzeń Samsung Galaxy, które mają otrzymać aktualizację One UI 8.5:

Seria Galaxy S:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Seria Galaxy Z (składane smartfony):

Galaxy Z Fold 7 (nadchodzący)

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE (nadchodzące)

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Seria Galaxy Tab (tablety):

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Seria Galaxy A (średnia półka):

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Seria Galaxy M (budżetowe):

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy M06, M05

Seria Galaxy F (budżetowe – głównie Indie):

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Seria Galaxy XCover (wzmacniane):

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Warto zaznaczyć, że obecna lista opiera się na założeniu, że wszystkie urządzenia kwalifikujące się do One UI 8.0 otrzymają również One UI 8.5. To jednak wciąż dość odległa sprawa, bo jeśli faktycznie wersja 8.5 zadebiutuje w styczniu, to w okolicach września/października Samsung powinien ruszyć z testami beta. Na razie firma intensywnie pracuje nad One UI 8.0, a nakładka ma pojawić się razem z nową generacją składaków.

Najwyraźniej Samsung wciąż jeszcze nie doszedł do porządku ze swoim oprogramowaniem. One UI 7 dostaliśmy z ogromnym opóźnieniem, przez co gigant pominął pośrednie aktualizacje, takie jak 7.1 czy 7.1.1, przechodząc od razu do kolejnej dużej wersji. Teraz z kolei mówi się o zmianie nazwy, choć przynajmniej nie przeskoczy od razu do One UI 9.0, zamiast tego wybierając wersję 8.5, co może oznaczać, że użytkownicy otrzymają bardziej dopracowane i rozbudowane funkcje, niż w pomijanych wydaniach.