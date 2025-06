Now Brief w One UI 8 – z bezużytecznej funkcji w inteligentnego asystenta?

One UI 8 przyniesie długo oczekiwane ulepszenia funkcji Now Brief

Now Brief to funkcja w oprogramowaniu One UI 7, która ma za zadanie dostarczać spersonalizowane podsumowanie istotnych informacji dnia w formie kart informacyjnych. Miała to być wygodna “jednorazowa stacja” dostępu do danych, takich jak nadchodzące wydarzenia z kalendarza, urodziny znajomych, nieodebrane połączenia czy bilety lotnicze.

Użytkownicy zgłaszali jednak, że w swojej pierwotnej formie, pomimo eleganckiego wyglądu i łatwego dostępu (poprzez widżet na ekranie głównym lub ikonę na ekranie blokady), Now Brief był w dużej mierze bezużyteczny. Wyświetlał prognozę pogody i losowy artykuł informacyjny, nie oferując prawdziwej personalizacji ani przydatnych danych, takich jak brakujące maile, statusy zamówień online czy wyniki sportowe. Nawet sekcja YouTube Shorts była jedynie skrótem, a nie spersonalizowaną rekomendacją. Brakowało głębszej integracji z innymi usługami i prawdziwej wartości dodanej, którą tak obiecywał Samsung.

Jak jednak wspomniałam, wygląda na to, że południowokoreański zamierza naprawić te błędy w One UI 8. Dzięki analizie wyciekłej bety (BYFB) przeprowadzonej przez serwis SammyGuru, wiemy, że Now Brief zyska nowe, znacznie bardziej praktyczne typy kart informacyjnych:

Przypomnienia o miejscu parkingowym — nowa funkcja ma zapamiętywać, gdzie zaparkowałeś samochód. Zrzuty ekranu sugerują, że może ona opierać się na zdjęciach zrobionych przez użytkownika, co byłoby intuicyjnym sposobem na przypominanie o lokalizacji pojazdu.

Alerty dotyczące inteligentnego domu — Now Brief będzie w stanie dostarczać informacje o naszych gadżetach smart home. Prawdopodobnie pozwoli to na podgląd kluczowych danych z tych urządzeń bez konieczności otwierania dedykowanych aplikacji.

Alerty o baterii urządzeń noszonych — ta karta będzie ostrzegać o niskim poziomie naładowania baterii w naszym Galaxy Watch lub słuchawkach Galaxy Buds, pomagając uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Dzięki tym zmianom narzędzie może się stać prawdziwym, wszechstronnym centrum informacji. Ale to nie koniec – wcześniejsze przecieki wskazywały, że Samsung może również zaoferować przypomnienia o piciu wody, a nawet umożliwić użytkownikom tworzenie własnych, niestandardowych kart. Dodatkowo ma pojawić się również opcja widżetu w rozmiarze 2×2, zamiast dotychczasowej, jedynej opcji 2×1. To da użytkownikom większą elastyczność w aranżacji ekranu głównego. One UI 8 ma również wprowadzić opcję “Czytaj na głos” (Read Aloud) dla Now Brief, co pozwoli na odsłuchiwanie podsumowań informacji w formie audio, więc nawet podczas jazdy będziemy mogli nadrabiać zaległości w informacjach.