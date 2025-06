Samsung przedstawia Galaxy Buds Core — nowe, budżetowe słuchawki z funkcjami premium

Znajomy kształt, nowa jakość – co oferują Galaxy Buds Core?

Galaxy Buds Core wizualnie bardzo przypominają popularny model Galaxy Buds FE, co oznacza, że zachowały ergonomiczny kształt z charakterystycznymi skrzydełkami (wing tips) zapewniającymi bezpieczne i stabilne dopasowanie do ucha. Samsung podkreśla, że słuchawki zostały wyposażone w “nowy dynamiczny przetwornik”, obiecując “bogaty i głęboki dźwięk z potężnym basem”, choć nie podano szczegółów technicznych.

Choć to model budżetowy, Buds Core oferują funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC), co pozwoli użytkownikom cieszyć się muzyką bez rozpraszających dźwięków otoczenia. Każda słuchawka posiada trzy mikrofony, co ma zapewnić “najlepszą w segmencie” jakość rozmów telefonicznych. Słuchawki ważą zaledwie 5,3g każda, co ma gwarantować komfort noszenia przez cały dzień.

Czytaj też: Now Brief w One UI 8 – z bezużytecznej funkcji w inteligentnego asystenta?

Samsung mocno inwestuje w sztuczną inteligencję, więc naturalnie Galaxy Buds Core integrują się z funkcjami Galaxy AI. Słuchawki wykorzystują funkcję Tłumacza (Interpreter), umożliwiając dwukierunkowe tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w uszach użytkownika. Słuchawki bezproblemowo łączą się z urządzeniami Samsunga i mogą być zlokalizowane za pomocą usługi Samsung Find. Oferują też dotykowe sterowanie oraz funkcję automatycznego przełączania (Auto-Switch), która pozwala na jednoczesne używanie słuchawek z wieloma urządzeniami.

Czytaj też: Android 16 dla smartfonów Motorola. Które modele dostaną aktualizację?

Warto również wspomnieć o obsłudze Bluetooth 5.4 (w zależności od rynku, niektóre specyfikacje wspominają też o Bluetooth 5.3) oraz trzech kodekach audio: AAC, SBC i SSC. Kodeki AAC i SSC zapewniają wysoką jakość dźwięku dzięki transmisji audio o wysokiej przepływności. Producent twierdzi, że Galaxy Buds Core mają oferować najdłuższy czas pracy na baterii spośród wszystkich słuchawek w serii Galaxy. Słuchawki, z pojedynczą baterią 65 mAh w każdej, mogą działać do 35 godzin na jednym ładowaniu (przy wyłączonym ANC, z wykorzystaniem etui). Włączenie aktywnej redukcji szumów skraca ten czas do 20 godzin. Dla porównania, flagowe Buds 3 Pro oferują 20 godzin pracy z ANC. Słuchawki mają certyfikat IP54, co oznacza odporność na zachlapania i pył.

Galaxy Buds Core dostępne są w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i białym. Niestety, na ten moment słuchawki te wydają się być przeznaczone wyłącznie na rynek indyjski oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Indiach ich rekomendowana cena wynosi 4 999 rupii indyjskich (około 210 zł).

Czytaj też: Xiaomi Smart Band 10 oficjalnie – większy ekran, lepsze funkcje i atrakcyjna cena

Nie ma obecnie żadnych informacji, czy Galaxy Buds Core pojawią się na polskim rynku. Samsung może jednak zaskoczyć i ogłosić ich globalną dostępność podczas zbliżającego się Galaxy Unpacked.