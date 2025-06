Xiaomi Smart Band 10 oficjalnie – większy ekran, lepsze funkcje i atrakcyjna cena

Premiera Xiaomi Smart Band 10. Co oferuje nowa odsłona kultowej opaski?

Zgodnie z doniesieniami, Xiaomi Smart Band 10 wyposażono w 1,72-calowy wyświetlacz AMOLED z symetrycznymi, zaledwie 2 mm ramkami, oferujący rozdzielczość 326 PPI. Stosunek ekranu do obudowy wynosi 73%, a częstotliwość odświeżania 60 Hz oraz jasność HBM na poziomie 1500 nitów zapewniają płynny i dynamiczny obraz, idealny nawet w jasnym słońcu. Ekran jest więc delikatnie większy niż u poprzednika, dając więcej możliwości, także jasność została trochę zwiększona, co również jest na plus.

By wspierać nas w naszych aktywnościach i treningach, opaska oferuje ponad 150 trybów sportowych, w tym 6 z automatycznym wykrywaniem aktywności. Urządzenie zachęca do prowadzenia świadomego trybu życia dzięki zaawansowanym wskaźnikom, takim jak pomiary maksymalnego pułapu tlenowego (VO₂ Max), obciążenia treningowego oraz rekomendowanego czasu regeneracji po wysiłku. Jeśli lubicie pływać, spodoba się wam nowość – monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym. Do tego mamy 9-osiowy czujnik ruchu i wodoodporność 5 ATM, co sprawia, że dokładność zliczania długości przepłyniętych basenów wzrosła o 96%. Nowa funkcja monitorowania pulsu przez Bluetooth umożliwia udostępnianie danych w czasie rzeczywistym kompatybilnym urządzeniom.

Ponadto, Smart Band 10 prowadzi całodobowe śledzenie tętna, SpO₂ oraz poziomu stresu. Urządzenie oferuje kompleksowe zarządzanie snem, łącząc zaawansowane monitorowanie z dwoma nowymi pomiarami: efektywności i jakości nocnej regeneracji. Pomiary te dostarczają spersonalizowanych wskazówek, pomagając w kompleksowym zrozumieniu jakości snu i wspierając poprawę wieczornych nawyków. Użytkownicy mogą ustalać cele, otrzymywać porady ekspertów i uzyskiwać głębsze informacje dzięki ciągłemu i łatwemu monitorowaniu jakości nocnego wypoczynku.

Warto też wspomnieć o łączności – Xiaomi Smart Band 10 płynnie łączy się ze smartfonami, tabletami i słuchawkami obsługującymi Xiaomi HyperOS 2 poprzez Xiaomi Smart Hub. Dzięki temu z poziomu nadgarstka możemy sprawować kontrolę nad sparowanymi urządzeniami. Dla wygody mamy też powiadomienia w czasie rzeczywistym, synchronizacja kalendarza oraz konfigurowanie szybkich odpowiedzi – pomaga nam to pozostać w kontakcie przez cały dzień, przy jednoczesnym minimalizowaniu ciągłego zaglądania do telefonu.

Każde powiadomienie jest bardziej intuicyjne dzięki precyzyjnemu silnikowi liniowemu i zaktualizowanemu algorytmowi haptycznemu, który obsługuje personalizowane wibracje dla połączeń, alarmów i wiadomości. Bateria o pojemności 233 mAh zapewnia do 21 dni pracy lub 9 dni z funkcją Always-On Display. Do tego mamy też ponad 200 tarcz oraz 5 interaktywnych minigier, co pozwala na dalszą personalizację.

A skoro już o tym mowa, to wraz z premierą opaski, Xiaomi przedstawia również nową, elegancką odsłonę: ceramiczną wersję Pearl White, a także innowacyjny łańcuszek z perłą Pearl-chain Pendant. Te akcesoria pozwalają na jeszcze większą personalizację i dopasowanie opaski do każdego stroju, niezależnie czy sportowego, czy eleganckiego.

Xiaomi Smart Band 10 – ceny i dostępność

Xiaomi Smart Band 10 jest dostępny w rekomendowanej cenie 209 złotych. W sprzedaży znajduje się również model z ceramicznym paskiem w zestawie, Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, w rekomendowanej cenie 269 PLN.