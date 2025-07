Xiaomi znów inspiruje się Apple’em. HyperOS 3 wprowadzi Liquid Glass na Androida

„Płynne Szkło” w HyperOS 3 – nowa estetyka Xiaomi

Przedstawiony podczas WWDC 2025 „Liquid Glass” jest nowym designem, inspirowanym visionOS, który stawia na przezroczyste elementy wizualne. „Szklany” design nie jest co prawda aż taką nowością, bo Windows Vista zrobił to lata temu, ale teraz Apple wprowadzi go na smartfony (i swoje pozostałe urządzenia). Już podczas wydarzenia podejrzewaliśmy, że właśnie w tym kierunku pójdą w tym roku inni producenci i nie myliliśmy się. Pierwsze doniesienia na temat HyperOS 3 od Xiaomi na to wskazują.

Źródłem tych informacji jest znany i wiarygodny leaker Digital Chat Station, który podzielił się szczegółami na Weibo. Spodziewamy się, że HyperOS 3 zadebiutuje w październiku 2025 roku, towarzysząc premierze serii smartfonów Xiaomi 16. Nowy projekt ma łączyć w sobie delikatne, matowe efekty rozmycia z błyszczącymi ikonami, czerpiąc inspirację z iOS 26 od Apple, ale wzbogacając ją o własny, unikalny styl producenta.

Zamiast dynamicznych efektów świetlnych znanych z iOS, Xiaomi stawia na subtelną głębię i lepszą czytelność interfejsu – na tę kwestię mocno skarżyli się testerzy pierwszej bety iOS 26. HyperOS 3 ma przynieść całkowicie przebudowane Centrum Sterowania, nowy styl ikon oraz znacznie większą spójność wizualną we wszystkich aplikacjach systemowych. Celem tej inspirowanej „Liquid Glass” metamorfozy jest nadanie Androidowi bardziej dopracowanego i premium wyglądu.

Chiński gigant już od dłuższego czasu testuje drobne, ale istotne ulepszenia poprzez ankiety dotyczące swojego launchera. Jedną z takich zmian jest przeprojektowany ekran główny z przezroczystym, szklanym paskiem wyszukiwania. Aktualizacja ma również wprowadzić inne, wyczekiwane poprawki, takie jak odświeżone ikony baterii i Wi-Fi, a także płynniejsze animacje, które dodatkowo poprawią komfort użytkowania.

Wygląda na to, że poprzez te zmiany Xiaomi dąży do stworzenia bardziej ekskluzywnego doświadczenia wizualnego, jednocześnie zachowując cenione przez użytkowników opcje personalizacji. Pozostaje tylko pytanie, jak mocno interfejs HyperOS 3 będzie przypominać iOS 26? Tego typu inspiracje konkurencją nie są niczym nowym w smartfonowym świecie, jednak klienci cenią też sobie oryginalność, a przede wszystkim wygodę użytkowania i mamy nadzieję, że Xiaomi przynajmniej nie powieli pierwszych błędów Apple’a, a interfejs będzie czytelny.