Nowa fala aktualizacji od Samsunga — One UI 8 beta dla smartfonów i zegarków

One UI 8 beta dla serii Galaxy S25 – poprawki i optymalizacje

Zaczynając od smartfonów – seria Galaxy S25 dostaje już trzecią aktualizację wersji beta One UI 8. Samsung udostępnił ją użytkownikom w Wielkiej Brytanii, Indiach, Niemczech i Korei Południowej. Oczekuje się, że użytkownicy w USA i Polsce otrzymają najnowsze oprogramowanie jeszcze dziś. Stabilna wersja powinna pojawić się wraz z nadchodzącymi składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7. To oznacza, że obecna, trzecia iteracja oprogramowania beta może być już finalną wersją testową.

Aktualizacja o rozmiarze około 1,2 GB skupia się na eliminacji błędów i optymalizacji działania. Wśród naprawionych problemów znalazły się m.in. nakładanie się paska stanu w ostatnio używanych aplikacjach, niepożądane wprowadzanie znaków klawiatury podczas ponownego uruchamiania na ekranie wprowadzania kodu PIN Bezpiecznego Folderu, a także błędy we wprowadzaniu tekstu przy użyciu gestu przeciągnięcia. Użytkownicy Galaxy S25 Ultra z pewnością ucieszą się z usunięcia błędu wprowadzania tekstu przy użyciu rysika S Pen. Dodatkowo, znacznie skrócono czas oczekiwania przy wchodzeniu do menu Tryby/Procedury. Dziennik zmian wspomina także o innych ogólnych optymalizacjach oprogramowania i poprawie wydajności.

Wear OS 6 (One UI 8) beta dla Galaxy Watch – nowe funkcje zdrowotne

Dla posiadaczy smartwatchy Galaxy Watch również nadeszły dobre wieści. Wear OS 6, w formie aktualizacji beta One UI 8 Watch, jest już dostępny. Nowe oprogramowanie wprowadza szereg zmian, w tym poważne usprawnienia w pakiecie funkcji zdrowotnych. Choć obecna wersja Wear OS dla zegarków Galaxy to formalnie iteracja 5 (pod nazwą One UI 6), nowa aktualizacja przeskakuje numerację bezpośrednio do One UI 8, co oznacza, że zegarki nie ominęły żadnych istotnych zmian, a jedynie zmieniono ich nazewnictwo, by ujednolicić je z wersją nakładki dla smartfonów i nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.

Aktualizacja doda kilka kluczowych funkcji do pakietu śledzenia zdrowia Samsunga. Należą do nich:

Nowy tryb “Wskazówki Dotyczące Snu” (Bedtime Guidance) , który pomoże użytkownikom jeszcze lepiej zoptymalizować swój sen poprzez sugerowane działania.

, który pomoże użytkownikom jeszcze lepiej zoptymalizować swój sen poprzez sugerowane działania. Narzędzie “Obciążenie Naczyniowe” (Vascular Load) , które zmierzy stres na układzie krążenia podczas snu.

, które zmierzy stres na układzie krążenia podczas snu. Funkcje “Trener Biegania” (Running Coach) i “Wskaźnik Przeciwutleniaczy” (Antioxidant Index), które wzbogacą dane dotyczące aktywności fizycznej i regeneracji.

Początkowo do beta testów One UI 8 Watch kwalifikują się następujące urządzenia:

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Na razie jednak betę zainstalować mogą jedynie posiadacze Galaxy Watch Ultra i Galaxy Watch 7, ale inne modele mają wkrótce do nich dołączyć. Samsung wspomina również wyraźnie o użytkownikach w USA i Korei, bez aluzji do Europy czy innych regionów, więc w Polsce będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Spodziewamy się, że stabilne wydanie oprogramowania dla zegarków zadebiutuje razem z serią Galaxy Watch 8.