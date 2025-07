Galaxy S26 z większą baterią, ale to wciąż nie będzie poziom konkurencji

Seria Galaxy S26 z ważnymi ulepszeniami

Jak wynika z najnowszego raportu The Elec, Samsung nawiązał współpracę z południowokoreańską firmą ITM Semiconductor Co., aby wdrożyć specjalistyczne rozwiązania mające na celu wydłużenie żywotności baterii w serii Galaxy S26. Kluczową innowacją ma być zastosowanie obwodów ochronnych baterii opracowanych z wykorzystaniem technologii epoksydowej masy formierskiej (EMC). Te obwody będą regulować przepływ prądu, zapobiegając przeładowaniu lub zbyt szybkiemu rozładowywaniu baterii.

Technologia EMC polega na zastosowaniu cienkiej warstwy związków polimerowych, takich jak krzemionka. Pełnią one funkcję bariery, blokując wnikanie wilgoci, zapobiegając zakłóceniom elektromagnetycznym od innych komponentów płyty głównej oraz, co najważniejsze, pomagając rozpraszać ciepło generowane podczas ładowania lub intensywnego użytkowania (np. grania). Właśnie przegrzewanie jest jedną z głównych przyczyn szybszej degradacji baterii, więc to ulepszenie może znacząco poprawić ich trwałość. Warto dodać, że ITM Semiconductor już dostarcza podobne, choć mniej zaawansowane rozwiązania do serii Galaxy A, Z Fold i Z Flip, a także ma doświadczenie w dostarczaniu modułów ochrony baterii (PMP) do niektórych modeli iPhone’ów i AirPodsów, oraz starszych flagowców Samsunga, takich jak Galaxy S21.

Jedną z kluczowych zalet technologii EMC jest to, że umożliwia ona tworzenie mniejszych obwodów ochronnych. Dzięki temu wewnątrz smartfona zyskuje się więcej fizycznej przestrzeni, którą można przeznaczyć na większy pakiet baterii. Choć jest jeszcze za wcześnie na definitywne deklaracje, krążą niepotwierdzone plotki, że Samsung może zwiększyć pojemność baterii w Galaxy S26 Ultra do 5500 mAh, co stanowiłoby 10% wzrost w porównaniu do Galaxy S25 Ultra.

Dalej przecieki wspominają o zmianie obudowy baterii na stal nierdzewną (SUS CAN). To rozwiązanie powinno pozwolić na uzyskanie większych pojemności niż w obecnych flagowcach Galaxy, choć nadal będzie odbiegać od rekordów osiąganych przez niektórych chińskich producentów. Pomimo zaawansowanych technik pakowania i potencjalnego zwiększenia pojemności, nic nie wskazuje na to, by Samsung planował przejście na bardziej innowacyjne technologie baterii, takie jak akumulatory krzemowo-węglowe (Si-C), które na dobre rozgościły się w chińskich modelach i to nie tylko tych z najwyższej półki.

Nawet jeśli południowokoreański gigant powiększy baterie w serii Galaxy S26 (choć wydaje się, że będzie to dotyczyć tylko modelu Ultra), dalej będzie mocno w tyle za Xiaomi, Honorem czy Oppo, którzy mają zamiar umieścić na pokładzie flagowców ogniwa o pojemności około 7000 mAh. Tu warto jeszcze wspomnieć, że lepsze zabezpieczenia i większe baterie mogą potencjalnie umożliwić szybsze ładowanie w serii Galaxy S26, co naprawdę by się przydało, zwłaszcza w podstawowym S26, który tkwi przy 25 W…