Seria Galaxy S26 dostanie więcej pamięci RAM. Nadchodzi nowa era AI?

16 GB RAM w Galaxy S26 – Samsung przygotowuje się na przyszłość AI

Według najnowszych doniesień, wszystkie modele z linii S26 mają być wyposażone w imponujące 16 GB pamięci RAM. Jeśli te plotki się potwierdzą, będzie to dwukrotnie więcej niż w obecnych iPhone’ach i wyraźny sygnał, że Samsung stawia na dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji i wielozadaniowości. Oczywiście na rynku smartfonów nie jest to żadna nowość – flagowce chińskich producentów mają takie konfiguracje od dawna, ale do tej pory Samsung był raczej powściągliwy w tej kwestii.

Informacje te pochodzą z raportu Macquarie Research, udostępnionego przez znanego leakera @Jukanlosreve na platformie X. Sugerują one, że standardowa konfiguracja 16 GB RAM będzie dostępna we wszystkich wariantach S26, począwszy od początku 2026 roku. Byłby to znaczący krok naprzód w porównaniu do serii Galaxy S25, gdzie jedynie model Ultra w wybranych azjatyckich krajach (takich jak Korea Południowa i Chiny) oferuje 16 GB RAM, podczas gdy pozostałe modele dysponują 12 GB.

Dla porównania, cała linia iPhone 16 oferuje maksymalnie 8 GB pamięci, a nawet w przypadku modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Air mówi się o zwiększeniu tej wartości do 12 GB, z zachowaniem 8 GB w modelu podstawowym. Z drugiej strony, jak już wspomniałam, 12 czy 16 GB RAM nie jest niczym szczególnym w chińskich modelach, zwłaszcza że niektóre mają nawet 24 GB, choć inna sprawa, czy to w ogóle jest potrzebne. Tak czy inaczej, większa ilość pamięci RAM zapewniłaby Samsungowi dodatkowe pole manewru dla funkcji AI działających bezpośrednio na urządzeniu, takich jak tłumaczenia w czasie rzeczywistym, bardziej zaawansowani asystenci i ulepszone narzędzia Galaxy AI. Jednocześnie wymagające aplikacje i gry miałyby odpowiednio dużo przestrzeni, by działać płynnie i zapewniać odpowiedni poziom doświadczeń użytkownikom.

Analityk Ming-Chi Kuo zauważa, że iOS pozostaje bardziej efektywny pod względem zużycia pamięci, co oznacza, że Apple nie polega tak bardzo na samej ilości RAM. Mimo to, potencjalny skok Samsunga do 16 GB może być kluczowym wyróżnikiem, szczególnie w miarę jak Android staje się coraz bardziej napędzany sztuczną inteligencją. Istnieje oczywiście szansa, że Samsung ostatecznie zarezerwuje pełne 16 GB RAM dla modelu S26 Ultra, a podstawowe i Plus modele w niektórych regionach pozostaną przy 12 GB, więc lepiej podchodzić do tych informacji z dystansem. Byłby to jednak ciekawy ruch, dający też nadzieję, że południowokoreański gigant ruszy się też z innymi zmianami, np. przechodząc na technologię baterii krzemowych, które są już na szeroką skalę wykorzystywane w chińskich smartfonach