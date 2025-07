One UI 8 przyniesie inteligentne usuwanie szumów do większej liczby aplikacji

One UI 8 rozszerzy możliwości Audio Eraser

Wraz z serią Galaxy S25 Samsung wprowadził sporo nowoczesnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, wśród których znalazło się narzędzie Audio Eraser, służące do usuwania niepotrzebnych dźwięków z nagrań i filmów, zapewniając najlepszą możliwą jakość dźwięku. Jak wcześniej wspomniałam, jej największą wadą było ograniczenie dostępności do Galerii. Na szczęście w ramach nadchodzącej aktualizacji się to zmieni.

W One UI 8.0 funkcja Audio Eraser trafia do aplikacji Samsung Notes oraz Voice Recorder. W obu tych aplikacjach, po nagraniu dźwięku, użytkownik zobaczy niewielki przycisk Galaxy AI pod nagraniem. Wystarczy go dotknąć, a system automatycznie usunie szumy tła. To znaczące ułatwienie, ponieważ nie trzeba już wchodzić w specjalny ekran Audio Eraser, aby wykonać tę operację. Cały proces jest teraz znacznie bardziej intuicyjny i szybszy.

Samsung wprowadził także usprawnienia w działaniu Audio Eraser w standardowej aplikacji Galeria. Teraz, odtwarzając wideo, wystarczy dotknąć przycisk Audio Eraser w prawym dolnym rogu ekranu, a system bezpośrednio usunie niechciane szumy tła. Nie ma już potrzeby korzystania z przycisku Galaxy AI, a następnie przechodzenia do dedykowanego ekranu Audio Eraser, aby dostosować głośność poszczególnych typów dźwięku. Cały proces został uproszczony i przyspieszony, co pozwala na błyskawiczne poprawienie jakości nagrań.

Ta nowa, ulepszona funkcja pojawiła się w najnowszej wewnętrznej wersji beta One UI 8.0, przeznaczonej dla serii Galaxy S25. Należy pamiętać, że nie jest ona jeszcze dostępna w publicznych wersjach beta. Można jednak oczekiwać, że te usprawnienia trafią do kolejnej publicznej wersji beta One UI 8, a następnie do stabilnego wydania dla kompatybilnych smartfonów Galaxy. Użytkownicy będą mogli cieszyć się lepszą jakością dźwięku w swoich nagraniach, zarówno wideo, jak i audio, dzięki inteligentnym algorytmom Galaxy AI.

One UI 8 jest wciąż w fazie testów beta, ale spodziewamy się, że nadchodzące składane modele Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, mające zadebiutować 9 lipca, będą działały już pod kontrolą tej nakładki. Oznacza to również obecność Androida 16 na pokładzie. Chociaż samo nowe oprogramowanie Samsunga nie przyniesie wielu rewolucyjnych zmian, pakiet ulepszeń powinien być na tyle solidny, że raczej nikt nie będzie na niego narzekał.