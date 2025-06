Podwójnie składany smartfon Samsunga może nas zaskoczyć

Samsung jeszcze w tym roku ma nam pokazać swój podwójnie składany model

Rynek smartfonów składanych rozwija się w zawrotnym tempie, a Samsung, jako jeden z jego pionierów, nieustannie poszukuje nowych innowacji. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma przygotowuje się do wprowadzenia rewolucyjnego podwójnie składanego modelu.Choć jego oficjalna premiera spodziewana jest w dalszej części roku, już teraz pojawiają się fascynujące przecieki na temat jego specyfikacji, budowy i funkcji. Czy to urządzenie z ramą z tytanu i potężnym chipem Snapdragon zdefiniuje na nowo segment ultra-premium?

Według informacji udostępnionych przez leakera @PandaFlashPro na platformie X, nadchodzący tri-fold Samsunga ma wykorzystywać połączenie tytanu i aluminium do budowy swojej ramy i obudowy. Taka mieszanka materiałów ma znacząco poprawić wytrzymałość konstrukcji, co jest kluczową kwestią w przypadku dużych, składanych urządzeń. Zastosowanie tytanu, materiału obecnego już we flagowych modelach Galaxy S Ultra, sugeruje, że gigant dąży do stworzenia urządzenia nie tylko innowacyjnego, ale i niezwykle trwałego.

Na pokładzie tego innowacyjnego smartfona ma znaleźć się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ten sam flagowy układ, który napędza serię Galaxy S25. Spodziewane jest, że chip ten zostanie sparowany z aż 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, co zapewni płynność działania. Taka konfiguracja z łatwością poradzi sobie z intensywnym multitaskingiem, wymagającymi grami i zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, czyniąc tego składaka prawdziwą potęgą wydajności.

Jedną z najbardziej zaskakujących informacji jest to, że Samsung prawdopodobnie zrezygnuje z technologii aparatu pod ekranem (UDC) w tym modelu. Zamiast tego, urządzenie ma zostać wyposażone w tradycyjną kamerę z wycięciem w ekranie (punch-hole), najprawdopodobniej z sensorem o rozdzielczości 12 Mpix. To posunięcie jest zgodne z wcześniejszymi plotkami, sugerującymi, że Samsung wycofuje się z technologii UDC ze względu na jej obecne ograniczenia, co zobaczymy już w nadchodzącym Galaxy Z Fold 7.

Choć to wszystko brzmi obiecująco, to na razie nic nie wskazuje, by południowokoreański gigant inwestował w technologię baterii krzemowo-węglowych, z której korzystają chińscy producenci. Z Fold 7, mający przejść w tym roku wielką metamorfozę, dostanie co najwyżej ogniwo 4400 mAh i nie spodziewamy się, by podwójnie składany model zaoferował większą pojemność. Tymczasem wspomniany Mate XT Ultimate od Huawei ma baterię 5600 mAh, a pamiętajmy, że jego grubość po złożeniu to zaledwie 12,8 mm, czyli niewiele więcej niż miał zeszłoroczny Galaxy Z Fold 6.

Na razie z plotek wynika, że Samsung pokaże nam podwójnie składany smartfon jeszcze w tym roku, ale jak do tej pory nie dostaliśmy żadnych oficjalnych informacji związanych z premierę. Tymczasem już 9 lipca czeka nas debiut Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, które powinny dostać sporo ulepszeń, zwłaszcza konstrukcyjnych.