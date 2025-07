Galaxy Z Fold 7 – wytrzymałość i szczegóły baterii ujawnione. Warto to wiedzieć przed premierą

Etykieta EPREL ujawnia nam kilka ważnych szczegółów na temat Galaxy Z Fold 7

Samsung oficjalnie zaprezentuje swój najnowszy składany smartfon Galaxy Z Fold 7 już 9 lipca, razem z Galaxy Z Flip 7. Zanim jednak to nastąpi, w sieci pojawiły się już kluczowe szczegóły dotyczące jego baterii, wytrzymałości i łatwości naprawy. Wszystko dzięki etykiecie EPREL, wprowadzonej niedawno przez Unię Europejską, która ma na celu dostarczenie konsumentom transparentnych informacji o urządzeniach. Dzięki temu wyciekowi, możemy przyjrzeć się bliżej, czego możemy się spodziewać po kolejnej generacji składanego giganta Samsunga.

Co ma do tego etykieta EPREL? Dla tych, którzy nie wiedzą – Unia Europejska wprowadziła regulacje, które zobowiązują producentów do umieszczania na swoich telefonach etykiet informujących o efektywności energetycznej, żywotności baterii, odporności na upadki, klasie IP (odporność na wodę i kurz) oraz ocenie naprawialności. Samsung, przygotowując się do premiery Galaxy Z Fold 7, stworzył taką etykietę, która właśnie wyciekła, ujawniając istotne dane dotyczące urządzenia.

Zgodnie z informacjami na etykiecie, Galaxy Z Fold 7 będzie działał przez 40 godzin i 28 minut na jednym ładowaniu i zachowa co najmniej 80% swojej nominalnej pojemności baterii przez 2000 cykli ładowania. Etykieta wskazuje również, że telefon posiada odporność na kurz i wodę na poziomie IP48, co jest taką samą klasą, jak w poprzednim modelu, Galaxy Z Fold 6. Dodatkowo, urządzenie otrzymało ocenę wytrzymałości na upadki klasy A oraz ocenę naprawialności klasy C. Pod względem efektywności energetycznej, telefon został sklasyfikowany jako klasa B.

Według różnych przecieków, Galaxy Z Fold 7 ma być znacznie cieńszy od swojego poprzednika, więc niezawodność w przypadku swobodnego upadku (klasa A) oraz ocena naprawialności klasy C są całkiem imponujące. To bardzo dobre wiadomości dla użytkowników obawiających się o trwałość delikatniejszych składanych konstrukcji. Mniej imponująco prezentuje się natomiast odporność na kurz i wodę, bo IP54 wypada dość blado na tle konkurencji, która oferuje w swoich składakach znacznie lepszą wytrzymałość na te czynniki, np.: Oppo Find N5 cechuje się odpornością IPX8/IPX9, a vivo X Fold 5 IP58/IP59+. Samsung więc nie ma się tu czym chwalić, ale źle nie będzie.

Co ciekawe, na etykietach EPREL zazwyczaj znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu prowadzi do strony z bardziej szczegółowymi informacjami o urządzeniu. Niestety, w tym przypadku zeskanowanie kodu QR wyświetla komunikat: “Szukany model nie został znaleziony w naszej bazie danych”. Informacja ta dodaje, że “może wystąpić opóźnienie do 72 godzin między datą wprowadzenia modelu na rynek a dostępnością jego informacji na tej stronie”. Sugeruje to, że etykieta pojawiła się przed oficjalnym umieszczeniem danych w bazie EPREL.

Obok informacji o specyfikacji, takie szczegóły są bardzo istotne dla osób, które chcą zakupić nadchodzącego składaka. Czas pracy na jednym ładowaniu mówi nam więcej niż suche liczby oznaczające pojemność baterii, a ocena wytrzymałości na upadki i klasa naprawialności są ważne w kontekście ogólnego użytkowania, zwłaszcza gdy mamy tendencję do różnych wypadków z udziałem smartfona.