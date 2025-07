Xiaomi Smart Band 10 z nowymi funkcjami dzięki aktualizacji

Xiaomi Smart Band 10 z pierwszą aktualizacją. Co nowego dostali użytkownicy?

Choć nowa opaska Xiaomi zadebiutowała globalnie dopiero w ostatnim czasie, to już producent udostępnił jej aktualizację oprogramowania w wersji 2.1.71. Choć firma nie opublikowała szczegółowej listy poprawek błędów, wspomina o ogólnych usprawnieniach stabilności, które mają przełożyć się na płynniejsze i przyjemniejsze użytkowanie. To sugeruje, że wcześniejsze wersje oprogramowania mogły zawierać drobne niedoskonałości, które teraz zostały wyeliminowane.

Jedną z najbardziej zauważalnych nowości dla użytkowników Xiaomi Smart Band 10 są nowe alarmy wibracyjne. Teraz można dostosować typ wibracji, podobnie jak melodie dzwonka, co pozwala na bardziej spersonalizowane powiadomienia. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie typy powiadomień obsługują tę personalizację – na przykład przypomnienia o zbliżających się wydarzeniach nadal będą korzystać ze standardowych ustawień.

Co więcej, Xiaomi wprowadza gry na swoją opaskę. Te interaktywne zabawy wykorzystują ruchy ramienia lub nadgarstka jako elementy sterujące. Technologia wykrywania ruchu, która zazwyczaj służy do aktywowania wyświetlacza po uniesieniu nadgarstka czy liczenia kroków, została zaadaptowana do celów rozrywkowych. Warto dodać, że gry wykorzystujące ruch nie są całkowitą nowością w portfolio Xiaomi, ponieważ były już dostępne w poprzednim modelu, Xiaomi Smart Band 9. Pojawienie się ich w najnowszej generacji jest więc oczekiwanym ulepszeniem, na które zapewne wiele osób czekało.

Na razie Xiaomi nie podało szczegółowego harmonogramu wdrażania aktualizacji. Można jednak przypuszczać, że firma będzie udostępniać oprogramowanie etapami w różnych regionach i na różnych rynkach. Jak zwykle taka strategia ma na celu ograniczenie liczby potencjalnych problemów dla użytkowników, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, umożliwiając szybką reakcję i minimalizację ewentualnych niedogodności. Właściciele Xiaomi Smart Band 10 mogą więc spodziewać się nowych funkcji w najbliższym czasie.

Jeśli chodzi o samą opaskę, w tym roku doczekała się ona większego, bo aż 1,72-calowego ekranu, jednak nadal zachowała swój charakterystyczny kształt pigułki. Wyświetlacz AMOLED otoczony jest symetrycznymi, zaledwie 2 mm ramkami, oferuje też rozdzielczość 326 PPI, odświeżanie 60 Hz oraz jasność HBM na poziomie 1500 nitów. Na pokładzie znalazło się 150 trybów sportowych, w tym 6 z automatycznym wykrywaniem aktywności. Nie brakuje też funkcji zdrowotnych, takich jak całodobowe śledzenie tętna, SpO₂ oraz poziomu stresu, monitorowania snu itp. Nowe funkcje będą więc świetnym uzupełnieniem tego, co opaska już oferuje, więc pozostaje tylko czekać na aktualizację.