Android pozwoli w końcu edytować wiadomości wysyłane na iPhone’y

Wiadomości między Androidem i iOS w końcu można edytować

Każdemu zdarza się zrobić literówkę albo jakiś błąd w wysyłanej wiadomości. Większość komunikatorów dostępnych na rynku pozwala nam na edycję tekstów krótko po ich wysłaniu, jednak nie zawsze mamy taką możliwość. Pomimo rozszerzenia dostępności standardu RCS na iPhone’y, pomiędzy Androidem a iOS nie było wciąż opcji edycji wiadomości. Na szczęście to wkrótce powinno się zmienić.

Jak zauważył Android Authority, wprowadzenie nowego standardu RCS Universal Profile 3.0 na początku 2025 roku otworzyło drogę do edycji wiadomości tekstowych wysyłanych między różnymi platformami. Do tej pory, choć zarówno użytkownicy iOS, jak i Androida mogli edytować i cofać wiadomości, było to możliwe tylko w obrębie tej samej platformy. Teraz, wraz z wdrażaniem RCS Universal Profile 3.0, niektórzy użytkownicy Androida niespodziewanie zyskali możliwość edytowania tekstów wysyłanych na iPhone’y.

Na razie jeszcze nie wszyscy mają dostęp do nowej funkcji i wydaje się, że trzeba po prostu samodzielnie sprawdzić, czy znaleźliśmy się już w gronie szczęśliwców. Właściciele telefonów z Androidem mogą wysłać wiadomość RCS na iPhone’a, a następnie dotknąć i przytrzymać wysłany tekst. W górnej części ekranu powinna pojawić się ikona ołówka. Po jej dotknięciu, pole odpowiedzi zostanie wypełnione oryginalnym tekstem, który można teraz edytować.

Testy Android Authority wykazały, że funkcja działała zarówno podczas wysyłania wiadomości na iPhone’y z systemem iOS 18.5, jak i na te z wersją beta iOS 26. Edycja wysłanych wiadomości była możliwa w tym samym, 15-minutowym oknie czasowym, które obowiązuje na obu platformach. Podobne warunki są też w innych komunikatorach. Jednak żeby nie było tak idealnie, nowość ma pewne bardzo duże ograniczenie. Jasne, możemy poprawić tekst, ale…

Chociaż edytowany tekst wyświetla się poprawnie u użytkownika Androida, użytkownik iPhone’a otrzymuje drugą wiadomość z edytowanym tekstem, poprzedzoną gwiazdką. Oznacza to, że funkcja ewidentnie nie jest jeszcze gotowa do powszechnego użytku. Android Authority zauważyło również, że na razie odnotowano tylko kilka innych zgłoszeń od użytkowników, którzy dostrzegli tę funkcję, w tym od jednego użytkownika Reddita. Obecnie tylko ograniczona liczba testerów ma dostęp do tej opcji, ale mamy nadzieję, że szerokie wdrożenie jest przygotowywane na drugą połowę roku.