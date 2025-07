Spotify w Android Auto zyskuje odświeżony design i długo wyczekiwaną funkcję

Właśnie rusza aktualizacja, która znacząco odmieni doświadczenie korzystania ze Spotify w samochodach wyposażonych w Android Auto

Nowa wersja aplikacji wprowadza kilka kluczowych zmian, które z pewnością ucieszą użytkowników. Po pierwsze, w sekcji “Twoja Biblioteka” pojawiła się teraz bardziej widoczna sekcja “Pobrane”. Dzięki temu łatwiej będzie odtwarzać muzykę dostępną offline, co jest niezwykle przydatne podczas podróży przez obszary o słabym zasięgu sieci. Dodatkowo, podczas przeglądania albumów czy playlist, obok pobranych utworów pojawi się specjalny wskaźnik, informujący o ich dostępności offline.

Odświeżenie to także subtelne zmiany w interfejsie użytkownika. Najważniejszą nowością jest pływający skrót do wyszukiwarki, który otwiera dedykowaną stronę wyszukiwania w Spotify. Wcześniej jedyną opcją wyszukiwania muzyki było użycie Asystenta Google, co od razu rozpoczynało odtwarzanie. Teraz możemy wygodnie wyszukać konkretne albumy czy utwory i przeglądać wyniki bezpośrednio w aplikacji, zanim zdecydujemy się na odtworzenie.

Jednak tak naprawdę główną i najbardziej wyczekiwaną nowością jest funkcja Spotify Jam. Znajdziemy ją na ekranie “Teraz odtwarzane”, a po jej aktywacji wyświetli się kod QR, który inni pasażerowie mogą zeskanować, aby dołączyć do wspólnej kolejki muzycznej. Kierowca pełni rolę gospodarza, a goście mogą dodawać utwory, które będą odtwarzane przez system audio samochodu. To idealne rozwiązanie na długie podróże, pozwalające każdemu współpasażerowi aktywnie uczestniczyć w tworzeniu playlisty. Kierowca w każdej chwili może także usunąć gościa z Jamu.

Nowe funkcjonalności są dostępne w wersji Spotify 9.0.58.596 na Androida, którą można już pobrać ze Sklepu Play. W nadchodzących miesiącach Google zapowiedział podobne aktualizacje dla innych aplikacji multimedialnych – potwierdzono, że zarówno Amazon Music, jak i YouTube Music również wykorzystają zwiększoną elastyczność Android Auto, oferując użytkownikom podobnie ulepszone doświadczenia.