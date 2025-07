Galaxy S26 Ultra – Samsung postawi na smuklejszy design zamiast większej baterii?

Liczyliście na większą baterię w Galaxy S26 Ultra? Cóż…

Według najnowszych doniesień Samsung osiągnął wyższą gęstość energii w baterii Galaxy S26 Ultra. W praktyce oznacza to dwie możliwości: albo większa bateria zmieści się w tej samej przestrzeni, albo ta sama pojemność zostanie umieszczona w mniejszej objętości. Niestety dla entuzjastów długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, producent ma wybrać drugą opcję – priorytetyzując cieńszy design urządzenia. Jest to zgodne z niektórymi doniesieniami, wedle których S25 Edge miał stanowić model testowy dla zmian w przyszłorocznej serii.

Wracając jednak do tematu, leaker Ice Universe twierdzi, że S26 Ultra ponownie zostanie wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, co oznacza brak zmian w porównaniu do wszystkich modeli Ultra od 2020 roku. Brak zwiększenia pojemności baterii może wynikać z ostrożności Samsunga w kwestiach bezpieczeństwa, pamiętając o incydentach z przeszłości, takich jak problem z Galaxy Note 7. Po prostu firma staje się coraz bardziej przezorna w kwestii chemii baterii.

Właśnie dzięki zastosowaniu baterii o wyższej gęstości energii, producent będzie mógł zredukować ogólną grubość telefonu. Ważniejsza natomiast jest kolejna informacja z raportu – oprócz wspomnianych zmian prędkości ładowania również mają zostać znacząco zwiększone. Ice Universe sugeruje, że Samsung wprowadzi ulepszone zarządzanie termiczne, co pozwoli na podniesienie prędkości ładowania do 65 W, w porównaniu do 45 W w S25 Ultra. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to oznaczać znaczące skrócenie czasu potrzebnego na pełne naładowanie smartfona. Ciekawe, czy producent w końcu się zlituje i przyspieszy też ładowanie w podstawowym Galaxy S26, czy nadal pozostaniemy przy 25W?

Chociaż osoby oczekujące większej pojemności baterii mogą być zawiedzione, skupienie się Samsunga na smuklejszej konstrukcji i znacznie szybszym ładowaniu może nadal sprawić, że Galaxy S26 Ultra będzie atrakcyjną propozycją i przekonującym ulepszeniem. Czy te zmiany przekonają użytkowników do najnowszego flagowca? Czas pokaże. Wiadomo jednak, że w tym czasie chińscy producenci będą wprowadzać na rynek modele z bateriami 7000 mAh lub nawet większymi, więc Samsung może stracić klientów, którym zależy właśnie na tym aspekcie specyfikacji.