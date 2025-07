Galaxy S26 Ultra z kluczowymi usprawnieniami. Aparaty będą jeszcze lepsze?

Galaxy S26 Ultra powoli ujawnia swoje tajemnice. Jest na co czekać?

Choć Galaxy S26 Ultra ma zachować główny aparat 200 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix (z 5-krotnym zoomem) znane z poprzednika, nadchodzą dobre wieści w związku z pozostałymi modułami. Według serwisu Android Headlines, Samsung w końcu ulepszy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem, który nie był zmieniany od czasów Galaxy S21 Ultra. Nowy model ma otrzymać 12-megapikselowy sensor, co będzie znaczącym ulepszeniem w stosunku do dotychczasowych 10 Mpix.

Na tym najwyraźniej nie koniec, bo mówi się, że przednia kamera również zostanie ulepszona, choć jej dokładne specyfikacje nie zostały jeszcze ujawnione. Główny aparat 200 Mpix ma zyskać nowocześniejszy obiektyw oraz nowy sensor laserowego autofokusa, co zapewni szybsze i bardziej precyzyjne ostrzenie. Co więcej, Samsung ponoć zdecydował się usunąć kontrowersyjne pierścienie wokół aparatów, które były krytykowane za swój wygląd i brak wytrzymałości (niektórzy użytkownicy skarżyli się na ich odpadanie).

Przy okazji prac nad smukłym Galaxy S25 Edge Samsungowi udało się zmniejszyć rozmiar 20-megapikselowego sensora i można się spodziewać, że zostanie on wykorzystany nie tylko w nadchodzącym Galaxy Z Fold 7, ale również w przyszłorocznym modelu Ultra. Z racji, że smartfon ma być cieńszy, taka innowacja zdecydowanie się przyda. A skoro już przy konstrukcji jesteśmy, raporty wskazują, że ultraflagowiec będzie miał jeszcze cieńsze ramki wokół wyświetlacza, co podkreśli jego nowoczesny wygląd. Urządzenie ma być również smuklejsze, przy zachowaniu tej samej normy odporności IP68 na kurz i wodę. Jeśli chodzi o rysik S Pen, Samsung testował nową wersję bez digitizera, jednak wyniki okazały się niezadowalające. W związku z tym, Galaxy S26 Ultra będzie korzystał z tego samego rysika S Pen, co Galaxy S25 Ultra.

Nie zabrakło też szczegółów pozostałej specyfikacji. Jak można się spodziewać, smartfon będzie globalnie dostępny z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, wykonanym w technologii 3 nm. Nie będzie więc wersji z chipem produkowanym przez Samsung Foundry w technologii 2 nm. Aby zapewnić stabilną wydajność, telefon ma zostać wyposażony w powiększony o 20% system komory parowej, co znacząco poprawi odprowadzanie ciepła. Standardowo, wszystkie warianty pamięci (256 GB, 512 GB i 1 TB) będą oferować 16 GB pamięci RAM. Dzięki nowemu chipsetowi, telefon ma również wykorzystywać technologię ProVisual Engine nowej generacji, co przełoży się na lepszą jakość zdjęć i filmów.

Te najnowsze przecieki malują obraz Galaxy S26 Ultra jako smartfona, który skupia się na udoskonaleniach w obszarach kluczowych dla wielu użytkowników – fotografii, wydajności i designu. Warto jednak mieć na uwadze, że seria Galaxy S26 zadebiutuje dopiero w styczniu przyszłego roku i do tego czasu jeszcze wiele może się zmienić.