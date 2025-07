Jeśli Windows zaproponuje wysunięcie karty, nie rób tego 

Firma Microsoft w pędzie za najlepszą wersją systemu operacyjnego Windows 11 stworzyła kolejny błąd, który, jak widać po nagłówku, jest całkiem dziwny, w szczególności kiedy korzystacie z laptopa (jak do tego doszło, co uczynić?). Na tę dziwną sytuację wpadł wcześniej portal Windows Central , zauważając przy okazji, że podobne sytuacje miały miejsce już 4 lata temu, czyli w okresie pojawiania się “Windows 11″jedenastki”. Czy zatem to coś nowego, czy stary błąd powracający co jakiś czas?