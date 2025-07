Intel zamyka rozwój Clear Linux. Co to oznacza dla nas? 

Intel oficjalnie kończy dystrybucję Clear Linux po dziesięciu latach rozwoju i optymalizacji

Clear Linux to dystrybucja Linuksa zoptymalizowana pod kątem Intela, stworzona, by wycisnąć maksimum wydajności z podzespołów Intel, zwłaszcza procesorów Xeon. W miarę upowszechniania się optymalizacji, takich jak AVX-512, Intel konsekwentnie rozwijał te optymalizacje i specjalnie prekompilowane oprogramowanie, dodając flagi kompilatora i optymalizacje jądra.

To zwiększało wydajność na procesorach Intel o kilka procent. Tradycyjne dystrybucje Linuksa nie były tak zoptymalizowane, ponieważ kompilowano je, by działały na każdym procesorze x86 lub ARM, bez specjalnych flag zwiększających wydajność. Niestety, ale na oficjalnej stronie Clear Linux* Project wysiłki te zostają zamknięte.

Firma Intel ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie udostępniania poprawek zabezpieczeń, aktualizacji ani konserwacji dla systemu Clear Linux OS, a repozytorium Clear Linux OS w serwisie GitHub zostanie zarchiwizowane w trybie tylko do odczytu. Dlatego jeśli obecnie korzystasz z systemu Clear Linux OS, zdecydowanie zalecamy jak najszybsze zaplanowanie migracji do innej, aktywnie utrzymywanej dystrybucji Linuksa, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo i stabilność. – Clear Linux* Project

Oficjalne oświadczenie Intela wspomina o „latach innowacji i współpracy ze społecznością” oraz dziękuje za wkład. Wiele źródeł sugeruje, że decyzja o zamknięciu Clear Linux jest częścią globalnej strategii redukcji kosztów firmy. Intel przechodzi obecnie restrukturyzację i zmniejsza wydatki w różnych działach. Clear Linux, choć ceniony w niszowych kręgach za wydajność, prawdopodobnie nie miał wystarczająco szerokiego zastosowania komercyjnego, aby uzasadnić dalsze inwestycje.

Clear Linux OS to była niszowa dystrybucja Linuksa, tworzona głównie przez Intela dla deweloperów, serwerów, środowisk chmurowych i entuzjastów szukających maksymalnej wydajności. Dlatego dla większości z nas jest jedynie ciekawostką. Jedyna lekcja, jaka z tego płynie, to to, że darmowe oprogramowania mają mniejszą żywotność. Dodatkowo ta sytuacja pokazuje, jak Intel zmienia strategię rozwoju, tak żeby utrzymać się na rynku i wrócić do siodła jednego z największych gigantów technologicznych.