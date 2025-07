Home Tech Koniec ery filmów w Microsoft Store. Użytkownicy Xbox i Windows muszą szukać alternatyw

Jako szanujący się gigant technologiczny, Microsoft rozwija się na wielu frontach. Poza oczywistym systemem operacyjnym mocno widać nacisk na sztuczną inteligencję, choć teraz można to uznać za trend wśród wielkich firm. Jednak w segmencie gier też nie ustępuje i niczym tygrys atakuje każdy aspekt tego rynku, tak by Xbox był zauważany przez każdego. Nie wszędzie jest jednak tak różowo – według ostatnich doniesień firma zamyka sklep z filmami i programami TV w systemie Windows i na konsoli Xbox. Co to oznacza dla tych, którzy zakupili filmy lub seriale ze sklepu? Zapraszam do artykułu.