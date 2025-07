Niegroźny błąd w Windows 11 24H2 wywołał zamieszanie. Microsoft przeprasza za fałszywą informację

Aktualizacje, które wprowadza Microsoft do swojego systemu operacyjnego, pojawiają się co miesiąc, a ich głównym zadaniem jest zapewnić nam najlepszej jakości środowisko Windows. Jednak, jak to często bywa z tak złożonymi systemami, nie wszystko idzie jak po maśle, a na dodatek pojawia się masa błędów przy nawet najdrobniejszej zmianie. Jak podaje znany portal Windows Latest , jeden z takich błędów został omyłkowo potraktowany jako naprawiony, a na dodatek jeszcze po zbiorczej aktualizacji jego stan się pogorszył.