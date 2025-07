Rewolucja dla użytkowników Xbox z abonamentem Game Pass Ultimate 

Już od dłuższego czasu obserwujemy, jak Microsoft przekształca granie w środowisku Xbox na coś zupełnie innego. Co ciekawe, nie wszystkim się to podoba, ponieważ mocno odchodzi to od tradycyjnej ekskluzywności i odwiecznej walki konsol. Oczywiście wprowadzenie własnych handheldów jest świetnym pomysłem, ale już oddawanie niektórych tytułów na platformę Sony może powodować u zagorzałych fanów Xboxa zgrzyt zębów. Aktualnie możemy zobaczyć, jak Microsoft prowadzi kampanię grania na jego platformie w każdą grę na prawie każdym sprzęcie. W tym temacie ostatnio na swojej stronie firma pochwaliła się możliwością streamowania wybranej gry konsolowej, którą posiadasz, bezpośrednio z aplikacji Xbox PC.